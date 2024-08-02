«Вошли во вкус». Андреева и Шнайдер шокируют теннисный мир успехами на Олимпиаде в Париже

Теннис на Олимпиаде-2024 в Париже: реакция на выход Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в полуфинал | Источник: Чемпионат.com

Мирра Андреева и Диана Шнайдер продолжают творить чудеса на Олимпийских играх — 2024 в Париже! Юные россиянки сперва добрались до четвертьфинала, а затем совершили сенсацию, одолев титулованных чешек Катержину Синякову и Барбору Крейчикову и обеспечив себе два шанса на медали.

Российские теннисистки, только-только создавшие пару для игры на Олимпиаде, с отличным настроем вышли на матч с чешками и забрали первый сет с разгромным счётом 6:1. Вторая партия сложилась чуть сложнее, Синякова и Крейчикова стали действовать агрессивнее, но Шнайдер с Андреевой своё уже не упустили и забрали сет со счётом 7:5.

Теннисный мир отреагировал на такое волшебное выступление россиянок в Париже.

«Полуфинал есть, а значит, не зря», — написал в социальных сетях экс первая ракетка мира Евгений Кафельников.

«Мирра и Диана, 17 и 20 лет. Наши девушки просто умницы, не имея практически никакого опыта игры в паре, тем более друг с другом, вынесли одну из лучших пар мирового тенниса в двух сетах, первый едва не под ноль, и вышли в полуфинал! Просто молодцы!!!» — поделился эмоциями в своём телеграм-канале российский комментатор Георгий Черданцев.

Иностранные журналисты тоже не остались в стороне и отреагировали на сенсацию в исполнении россиянок.

«Вау. Олимпийские чемпионки остались без медалей», — написал португалец Жозе Моргаду в социальных сетях.

«Большая сенсация в женском парном разряде на Олимпийских играх: россиянки Андреева и Шнайдер обыграли чешских суперзвёзд Синякову и Крейчикову со счётом 6:1, 7:5. В борьбе за награды Андреева и Шнайдер могут стать первыми “нейтральными” российскими медалистами на Олимпиаде в Париже, поскольку почти все их соотечественники из других видов спорта отстранены», — отметил американец Бен Ротенберг.

Впереди у Дианы с Миррой — полуфинальная встреча с Кристиной Букшей и Сарой Соррибес-Тормо. Испанки в борьбе за выход в ½ финала выстояли в битве с украинками Людмилой и Надеждой Киченок, отыгравшись на решающем тай-брейке со счёта 3:7. Теперь российский дуэт и восьмые сеяные из Испании определят, за какие награды они поборются на этих Играх.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, например, считает продолжение сказки Мирры и Дианы вполне возможным.

«Думаю, они вошли во вкус и готовы идти дальше. Всё может быть. Каждая победа даётся с боем, не будем загадывать. Но надежда есть — они начинают сыгрываться и чувствовать вкус победы», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков сказал, что россиянкам будет легче играть с испанками, однако полуфинальная встреча всё равно окажется непростой. Сами же девчонки демонстрируют боевой настрой.

— Ну вы не промах!

Андреева: Да, будем бороться за медаль, но это неважно. Будем бороться за каждый мяч.

Шнайдер: Будем показывать наш лучший теннис.

Андреева: Аппетит, конечно, придёт, но надо делать всё на корте.

Мирра и Диана с первых совместных интервью говорят, что они сразу сыгрались и комфортно почувствовали себя вместе на корте. Единственное, чего не хватает их паре — это яркого и точного никнейма. Девушки размышляли над вариантами «ДиРра» и «МиДи», но придумывание названия всё же оставили болельщикам.

Теннисные фанаты набросали совершенно разные варианты: «МирраДи», «МирриДиана», «Шнайдреева», «ДиМирра».

Теперь у Дианы и Мирры начинается самое трепетное — борьба за медали.