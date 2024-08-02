Активист назвал вывоз бездомных из Парижа социальной чисткой

«Бездомных массово вывозили из столицы в провинцию, что стало настоящей социальный чисткой. Эти действия осудили множество ассоциаций», — сказал он.

По мнению активиста, власти «не хотят положить конец социальному неравенству, потому что это бы означало положить конец их антисоциальной и антилиберальный политике».

«Люди, находящиеся у власти во Франции сейчас, не хотят положить конец бедности. Они, напротив, проводят политику, которая подпитывает и увеличивает социальное неравенство. Все больше людей оказываются на улице. Поэтому они прячут бедность и нищету, чтобы показать всему миру, что во Франции все хорошо», — добавил он.

По словам Тибо, Олимпийские игры в Париже «стали витриной всего, что не работает в нашем обществе», и организованы «в ущерб рабочему классу парижского региона».

«Это — постыдные Олимпийские игры. На них потрачены колоссальные суммы денег, более десятка миллиардов евро — и при этом нам говорят, что денег на социальные нужды нет, так же, как их нет на борьбу с климатическими изменениями. Это постыдные Олимпийские игры из-за “социальной чистки”, которую власти решили провести. Они также постыдны в плане безопасности и посягательства на свободу граждан: весь Париж перекрыт, правоохранителей наделили гораздо большими правами, и проводят эксперименты с наблюдением на основе алгоритмов», — рассказал он.

Ранее парижане рассказали РИА Новости, что Олимпиада создала для них множество неудобств — от двукратного подорожания общественного транспорта до невозможности передвигаться по городу из-за мер безопасности в ходе Игр.

Процесс переселения и демонтажа палаточных городов в Париже усилился с апреля 2023 года. Как передавал корреспондент РИА Новости, незадолго до начала Олимпиады власти Парижа ликвидировали один из последних лагерей мигрантов на окраине города в рамках «социальной чистки» перед прибытием гостей Игр. Людей сажали в автобусы и отвозили подальше от столицы.

По официальным данным, в преддверии Олимпиады мэрия вывезла 5,2 тысячи бездомных. При этом ассоциации по защите беженцев утверждают, что с апреля 2023 года, когда началась подготовка к играм, было вывезено более 12,5 тысячи человек.

Ассоциации указывают, что во Франции необходимо создать не менее 20 тысяч домов, в том числе 7 тысяч в столичном регионе Иль-де-Франс, чтобы обеспечить долгосрочное решение проблемы бездомных.