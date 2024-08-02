Эксперт: заплывы в Сене — часть упрямой стратегии организаторов Олимпиады

Состязания по триатлону состоялись в Париже, несмотря на отмену тренировочных заплывов и переноса мужской гонки из-за плохого качества воды в реке. Причиной загрязнения воды называли дождь, который ранее прошел в Париже. Организаторы получили разрешение на проведение соревнований только утром в среду.

«С точки зрения здравого смысла нет никакой необходимости проводить заплывы в Сене, ведь с самого начала было понятно, что французские и парижские власти не справятся с очисткой этой реки. Но почему они так настаивают на том, чтобы проводить соревнования именно там? Все просто — это часть упрямой стратегии “Париж 2024”, направленной на то, чтобы сделать самые знаковые места столицы центральным элементом Олимпийских игр», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, дождевая вода часто приводит к увеличению содержания загрязняющих веществ и патогенов в водоемах, что повышает риск инфекций и заболеваний. Так, для таких водоемов, как Сена, она считает, что предел содержания кишечной палочки (бактерии, содержащейся в фекалиях) должен составлять 500 колониеобразующих единиц на 100 миллилитров воды. Согласно директиве Европейского союза, этот показатель может достигать около 900 колониеобразующих единиц на 100 миллилитров. Очевидно, что эти показатели были превышены в рамках проведения заплывов, уверена Мария.

Эксперт заметила, что подобные нарушения условий проведения соревнований могут сказаться как на здоровье, так и на карьерах многих спортсменов, так как в случае заражения ушными, глазными, респираторными и иными инфекциями участникам заплыва придется проходить долгие курсы реабилитации.

Так, организаторы олимпиады должны были продумать альтернативные маршруты или локации для проведения соревнований на случай ухудшения погодных условий, что позволило бы обеспечить безопасность участников, считает Мария. Кроме того, это входит в их прямые обязанности информировать спортсменов о реальном состоянии воды, предоставляя спортсменам возможность принять осознанное решение об участии в заплывах.

Ранее испанская триатлонистка Марьям Касильяс заявила, что Организаторы Олимпийских игр в Париже не думали о здоровье спортсменов. Раскритиковала организаторов и бельгийская спортсменка Йолиен Вермейлен, которая в эфире телеканала VTM заявила, что если бы гонка не состоялась, то это был бы позор для организаторов. Некоторым спортсменам стало плохо в ходе или сразу после состязания. Канадского триатлета Тайлера Миславчука стошнило в прямом эфире сразу после финиша, а выступающая за сборную Казахстана Екатерина Шабалина сошла с дистанции, так как ей стало плохо после первого этапа.

Река Сена была закрыта для купания с 1923 года в связи с высоким содержанием кишечной палочки и других патогенных бактерий. Мэрия сообщила, что ради соревнований было обновлено множество очистных сооружений и водоотводов, стоимость мероприятий по очистке воды составила порядка 1,4 миллиарда евро. Взятые в конце июня в реке пробы воды показали, что в Сене можно купаться.