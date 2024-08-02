Губерниев: Чикунова лишилась титула двукратной олимпийской чемпионки

«Чикунова, без сомнения, выдающаяся брассистка современности!!! С учетом результата соперниц в Париже на 100 и 200 метров брассом, Евгения лишилась титула двукратной олимпийской чемпионки!!! Но это выбор Чикуновой, и я не верю, что она не жалеет об этом!!! Но это ее решение и ее жизнь!!! Буду искренне желать Чикуновой попасть на Игры-2028 в Лос-Анджелес и победить!!! А я прокомментирую!!!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

В апреле этого года 19-летняя пловчиха заявила, что не будет получать нейтральный статус и пропустит Олимпийские игры, несмотря на выполнение условий отбора на двух дистанциях 100 метров и 200 метров брассом.

Олимпийская чемпионка на дистанции 100 метров брассом южноафриканка Татьяна Смит приплыла к финишу с результатом 1.05,28 секунды, это на 0,02 хуже, чем проплыла Чикунова на Кубке России в Екатеринбурге. Отметим, что в полуфинале и предварительном заплыве Смит показала результат 1.05,00.

Американка Кейт Дугласс, завоевавшая золото на дистанции 200 метров брассом, показала результат 2.19,24 секунды. На этой дистанции Чикунова финишировала на Кубке России с временем 2.18, 98 секунды.

На Олимпийских играх в плавании побит лишь один мировой рекорд, у мужчин на дистанции 100 метров кролем. Ранее сообщалось, что пловцы жалуются на «медленную воду» на арене «Ла Дефанс».