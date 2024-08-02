СМИ: Том Круз исполнит опасный трюк во время закрытия Олимпиады
Американский актер Том Круз выполнит трюк на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает TMZ.
Американский актер Том Круз выполнит трюк на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает TMZ.
По информации источника, 62-летний актер планирует спуститься по канату с вершины стадиона «Стад де Франс» с олимпийским флагом. Затем будет показано, как Том Круз летит на самолете из Франции в США и совершает прыжок с парашютом в районе знака Голливуда. Ролик предварительно с прыжком был записан еще в марте.
Отмечается, что Том Круз лично предложил МОК идею с серией трюков, чтобы таким образом провести передачу олимпийского флага от Парижа к Лос-Анджелесу, где пройдут следующие летние Олимпийские игры.
Ранее Том Круз уже участвовал в олимпийских мероприятиях. В 2004 году пронес олимпийский огонь по территории бейсбольного стадиона в Лос-Анджелесе в преддверии открытия летней Олимпиады в Афинах.
Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа.