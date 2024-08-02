СМИ: Том Круз исполнит опасный трюк во время закрытия Олимпиады

По информации источника, 62-летний актер планирует спуститься по канату с вершины стадиона «Стад де Франс» с олимпийским флагом. Затем будет показано, как Том Круз летит на самолете из Франции в США и совершает прыжок с парашютом в районе знака Голливуда. Ролик предварительно с прыжком был записан еще в марте.