Казахстан подал жалобу на судейство в боксе на Олимпиаде
НОК Казахстана направил апелляцию в Paris Boxing Unit, требуя разъяснить результат боя, в котором казахстанский боксер проиграл грузинскому на Олимпиаде в Париже.
НОК Казахстана направил апелляцию в Paris Boxing Unit, требуя разъяснить результат боя, в котором казахстанский боксер проиграл грузинскому на Олимпиаде в Париже.
Ранее боксер из Казахстана Мухаммедсабыр Базарбайулы потерпел поражение от грузина Лаши Гурули в четвертьфинале Олимпиады в весовой категории до 63,5 кг.
«НОК Казахстана подал апелляцию на исход боя Мухаммедсабыра Базарбайулы. Мы не согласны с результатом и потребовали разъяснений от PBU, уведомив также МОК. По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024.
Мы понимаем, что пересмотр результата прошедшего поединка невозможен. Однако мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов», — приводит слова генерального секретаря НОК Казахстана Жанара Утешева пресс-служба организации.
Отмечается также, что ранее НОК Казахстана уже «высказывал замечания PBU на подсчет отдельных судей в боях казахстанских боксеров. Оно было принято к рассмотрению и в данный момент уже начато расследование».
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.