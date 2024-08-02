Казахстан подал жалобу на судейство в боксе на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
11
7
6
2США
9
15
13
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Кьяра Леоне
Саген Маддалена
Чжу Цзиньюй
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Мужчины. Финал
Лю Юкун
Сергей Кулиш
Свапнил Кусале
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
11:00скороКитайГермания
Гребля академическая. Мужчины
11:18скороОдиночка. Мужчины. Финал D
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:20скороЛукаш КрпалекЙелле Сниппе
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:20скороСидни ЭндрюсЛариса Церич
Гребля академическая. Женщины
11:30скороОдиночка. Женщины. Финал D
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:30скороМахбубех Барби ЯрфиМойра Морильо
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:30скороЭрик АбрамовЦеценценгел Одкху
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
11:30скороНидерландыИспания
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:40скороДжерард ТакаяваМариус Физель
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:40скороАна Лаура Портуондо ИсасиИсаяна Маренко
Гребля академическая. Мужчины
11:42скороДвойка распашная. Мужчины. Финал B
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
11:50скороМбагник НдиайеБубакар Мане
Бадминтон. Мужчины. 1/2 финала
11:50скороЛян Вей Кен / Ван ЧанЧиа Аарон / Со Вуй Ик
Дзюдо. Женщины. 1/16 финала
11:50скороМарит КампсКристина Хоман
Гребля академическая. Женщины
11:54скороДвойка распашная. Женщины. Финал B
Дзюдо. Мужчины. 1/16 финала
12:00скороМагомедомар МагомедомаровМохамед Эль Мехди Лили
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
12:00скороФеликс ЛебренФан Жендонг
Баскетбол. Мужчины. Группа B
12:00скороЯпонияБразилия
Гандбол. Мужчины. Группа B
12:00скороАргентинаФранция
Прыжки в воду. Мужчины
12:00скороТрамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
10:03 (мск), источник: Спорт Mail

Казахстан подал жалобу на судейство в боксе на Олимпиаде

НОК Казахстана направил апелляцию в Paris Boxing Unit, требуя разъяснить результат боя, в котором казахстанский боксер проиграл грузинскому на Олимпиаде в Париже.

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Источник: Reuters

Ранее боксер из Казахстана Мухаммедсабыр Базарбайулы потерпел поражение от грузина Лаши Гурули в четвертьфинале Олимпиады в весовой категории до 63,5 кг.

«НОК Казахстана подал апелляцию на исход боя Мухаммедсабыра Базарбайулы. Мы не согласны с результатом и потребовали разъяснений от PBU, уведомив также МОК. По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024.

Мы понимаем, что пересмотр результата прошедшего поединка невозможен. Однако мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов», — приводит слова генерального секретаря НОК Казахстана Жанара Утешева пресс-служба организации.

Отмечается также, что ранее НОК Казахстана уже «высказывал замечания PBU на подсчет отдельных судей в боях казахстанских боксеров. Оно было принято к рассмотрению и в данный момент уже начато расследование».

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.


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XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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