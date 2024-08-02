Казахстан подал жалобу на судейство в боксе на Олимпиаде

«НОК Казахстана подал апелляцию на исход боя Мухаммедсабыра Базарбайулы. Мы не согласны с результатом и потребовали разъяснений от PBU, уведомив также МОК. По нашему мнению, казахстанский боксер одержал победу в важном поединке за выход в полуфинал Олимпийских игр-2024.



Мы понимаем, что пересмотр результата прошедшего поединка невозможен. Однако мы требуем, чтобы судейство на важнейшем международном соревновании было честным, справедливым и непредвзятым для оставшихся спортсменов», — приводит слова генерального секретаря НОК Казахстана Жанара Утешева пресс-служба организации.