В Париже сообщили о задержании 200 злоумышленников с начала Олимпиады

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ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен заявил о задержании 200 злоумышленников с начала Олимпиады в Париже.

«За первую неделю Олимпийских игр задержано 200 человек, из них 180 заключено под стражу, — отметил он в эфире телеканала BFMTV. — Мы ежедневно задерживаем лиц, которые, как мы считаем, могут совершить преступление. Так было и в день открытия Олимпиады».

По его словам, в целом уровень преступности во время Игр снизился. Как отметил глава ведомства, это объясняется постоянным присутствием большого количества полицейских и жандармов на улицах.

Дарманен также подчеркнул, что в столичном регионе после окончания Олимпиады будут сохранены усиленные патрули. «Наследие в контексте безопасности, которое нам остается после Игр, — это большее количество камер видеонаблюдения, дополнительные комиссариаты и усиленные патрули», — сказал министр.