В Париже сообщили о задержании 200 злоумышленников с начала Олимпиады
Министр внутренних дел и заморских территорий республики Жеральд Дарманен отметил, что из них 180 заключено под стражу.
Министр внутренних дел и заморских территорий республики Жеральд Дарманен отметил, что из них 180 заключено под стражу.
ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен заявил о задержании 200 злоумышленников с начала Олимпиады в Париже.
«За первую неделю Олимпийских игр задержано 200 человек, из них 180 заключено под стражу, — отметил он в эфире телеканала BFMTV. — Мы ежедневно задерживаем лиц, которые, как мы считаем, могут совершить преступление. Так было и в день открытия Олимпиады».
По его словам, в целом уровень преступности во время Игр снизился. Как отметил глава ведомства, это объясняется постоянным присутствием большого количества полицейских и жандармов на улицах.
Дарманен также подчеркнул, что в столичном регионе после окончания Олимпиады будут сохранены усиленные патрули. «Наследие в контексте безопасности, которое нам остается после Игр, — это большее количество камер видеонаблюдения, дополнительные комиссариаты и усиленные патрули», — сказал министр.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Безопасность в ходе состязаний обеспечивают около 45 тыс. полицейских и жандармов, а также порядка 20 тыс. военных.