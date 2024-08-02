«Жарко и кормят плохо». Чеккон — об условиях проживания на ОИ

«В деревне нет кондиционера, очень жарко, кормят плохо. Многие спортсмены по этой причине съехали. Кормят плохо, сначала идет дождь, потом настает жара, мы не высыпаемся. И вода в бассейне медленная. От этого всего устаешь, это не проходит без последствий.



Я не пытаюсь оправдаться и не ищу отговорок. Условия одинаковы для всех. Но я хотел рассказать об этом, потому что, возможно, не все это знают. Ты плохо спишь из-за шума и жары. В Токио организация была лучше, но японцев в этом превзойти сложно», — сказал Чеккон.