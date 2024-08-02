Мирра Андреева рассказала, как часто приезжает в Россию

— Как часто бываешь в России?

— Стараюсь каждый год хотя бы разок слетать. Чаще всего это удается после азиатской серии турниров. В Красноярск есть прямой рейс из Пекина. В прошлом году так и сделали — из Гонконга в Пекин, а оттуда восемь часов прямым рейсом до Красноярска. Провела дома три недели. Надеюсь, что в этом году получится на такой же срок вернуться домой, — приводит слова Андреевой «Чемпионат».

Также Андреева рассказала, какой турнир Большого шлема хочет выиграть больше всего.

— Последний короткий вопрос — какой «Большой шлем» хочется выиграть больше всего?



— Понятно, что хочется выиграть все. Но если выбирать, то Уимблдон. Он очень традиционный, красивый, нарядный, цветочный — королевский. Я буду рада любому «Шлему», но Уимблдон в копилочке очень бы хотелось иметь, — сказала Андреева.

Напомним, ранее Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер в четвертьфинале олимпийского теннисного турнира одержала победу над чешским дуэтом Барбора Крейчикова и Катерина Синякова со счетом 6:1, 7:5. Крейчикова и Синякова выиграли парный разряд на Олимпиаде в Токио.

Сегодня, 2 августа, в полуфинале Андреева и Шнайдер сыграют против испанок Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо.