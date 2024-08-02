Мирра Андреева рассказала, как часто приезжает в Россию

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
12
7
7
2США
9
16
13
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Эмили Крэйг/Имоген Грант
Джанина Елена ван Гронинген/Ионела Козмук
Димитра Конту/Зои Фициу
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Финтэн Маккарти/Пол О'Донован
Стефано Оппо/Габриэль Соарес
Антониос Папаконстантину/Петрос Гкаидацис
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Имке Клеверинг/Вероник Меестер
Иоана Вринчану/Роксана Ангел
Джесс Моррисон/Аннабелль Макинтайр
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Мартин Синкович/Валент Синкович
Уэйн-Гриффит Оливер/Том Джордж
Роман Ресли/Андрин Гулих
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Лон Даои/Ван Зонгюан
Хуан Келайя/Осмар Олвера
Энтони Хардинг/Джек Лойер
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Кьяра Леоне
Саген Маддалена
Чжу Цзиньюй
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
13:45скороБельгияНидерланды
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
14:00скороБразилияЕгипет
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:15скороАвстралияИндия
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
14:30скороФеликс Оже-АльяссимКарлос Алькарас
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
14:30скороСун ИнгшаНина Хаята
Баскетбол. Мужчины. Группа A
14:30скороАвстралияГреция
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
14:30скороМэттью Эбден / Джор ПирсТэйлор Фритц / Коко Гауфф
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
14:35скороНидерландыЛитва
Прыжки на батуте. Женщины
14:50скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Водное поло. Женщины. Группа A
15:00скороАвстралияКанада
Конный спорт. Микст
15:00скороКонкур, командное первенство. Микст. Финал
Гандбол. Мужчины. Группа A
15:00скороХорватияШвеция
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
15:05скороЛатвияФранция
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
15:30скороТрулс МорегардХьюго Кальдерано
Парусный спорт. Мужчины
15:43скоро49-ые. Мужчины. Финал
Бадминтон. Микст. Матч за 3-е место
16:00скороЮта Ватанабе / Ариса НагашиноСео Сунджае / Че Юнджун
Теннис. Микст. Матч за 3-е место
16:00скороФеликс Оже-Альяссим / Габриэла ДабровскиДеми Схурс / Уэсли Колкоф
Теннис. Женщины. Матч за 3-е место
16:00скороИга СвентекАнна Шмидлова
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
16:00скороМарокко (олимп.)США (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F
16:00скороПабло Эррера / Адриан ГавираМайлс Эванс / Чейз Бадингер
13:07 (мск), источник: Спорт Mail

Мирра Андреева рассказала, как часто приезжает в Россию

17-летняя теннисистка Мирра Андреева рассказала, как часто удается приезжать в Россию.

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Источник: AP 2023

— Как часто бываешь в России?

— Стараюсь каждый год хотя бы разок слетать. Чаще всего это удается после азиатской серии турниров. В Красноярск есть прямой рейс из Пекина. В прошлом году так и сделали — из Гонконга в Пекин, а оттуда восемь часов прямым рейсом до Красноярска. Провела дома три недели. Надеюсь, что в этом году получится на такой же срок вернуться домой, — приводит слова Андреевой «Чемпионат».

Также Андреева рассказала, какой турнир Большого шлема хочет выиграть больше всего.

— Последний короткий вопрос — какой «Большой шлем» хочется выиграть больше всего?


— Понятно, что хочется выиграть все. Но если выбирать, то Уимблдон. Он очень традиционный, красивый, нарядный, цветочный — королевский. Я буду рада любому «Шлему», но Уимблдон в копилочке очень бы хотелось иметь, — сказала Андреева.

Напомним, ранее Мирра Андреева в паре с Дианой Шнайдер в четвертьфинале олимпийского теннисного турнира одержала победу над чешским дуэтом Барбора Крейчикова и Катерина Синякова со счетом 6:1, 7:5. Крейчикова и Синякова выиграли парный разряд на Олимпиаде в Токио.

Сегодня, 2 августа, в полуфинале Андреева и Шнайдер сыграют против испанок Кристины Букши и Сары Соррибес-Тормо.

Теннисный турнир на Олимпиаде в Париже завершится 4 августа.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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