Илон Маск отреагировал на скандальный женский бой на Олимпиаде

В ⅛ финала женского олимпийского турнира Хелиф победила Анджелу Карини из Италии. Бой длился 46 секунд, после чего Карини отказалась продолжать поединок. Сегодня стало известно, что 25-летняя итальянка приняла решение завершить карьеру.

За год до Олимпийских игр Хелиф была дисквалифицирована с чемпионата мира, так как не сумела пройти тест на определение пола — было доказано, что она имеет мужские ХY-хромосомы.

«Мужчинам не место в женском спорте. Давайте сделаем это трендом», — написал Гейнс на своей странице в социальных сетях, добавив хештег с поддержкой Анджелы Карини.

«Абсолютно», — написал Маск.

Хелиф выступает в любительском женском боксе с 2018 года. В 2022 году она завоевала золото в первом полусреднем весе (до 63 кг) на чемпионате Африки и Средиземноморских играх, а также уступила в финале чемпионата мира.

МОК допустил Хелиф до участия в Олимпийских играх пояснив, что ее случай не является «трансгендерным вопросом», а представляет собой проявление ложного гермафродитизма — аномалии развития, при которой вторичные половые признаки не соответствуют хромосомному полу.

Хелиф принимала участие на Олимпийских играх в Токио, где сумела дойти до четвертьфинала, уступив будущей чемпионке Келли Харрингтон из Ирландии.