МОК назвал самых проверяемых на допинг атлетов на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
12
7
7
2США
9
16
13
51Россия
0
0
0
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Триатлон
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Лон Даои/Ван Зонгюан
Хуан Келайя/Осмар Олвера
Энтони Хардинг/Джек Лойер
Результаты
Стрельба
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м. Женщины. Финал
Кьяра Леоне
Саген Маддалена
Чжу Цзиньюй
Результаты
Плавание
Эстафета 4х200 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
США
Китай
Результаты
Плавание
200 м брасс. Женщины. Финал
Кэйт Дугласс
Татьяна Смит
Тес Схоутен
Результаты
Плавание
200 м н/с. Мужчины. Финал
Хуберт Кос
Апостолос Кристу
Роман Митюков
Результаты
Плавание
200 м баттерфляй. Женщины. Финал
Саммер Макинтош
Риган Смит
Чжан Юйфэй
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Финал
Италия
США
Результаты
Фехтование
Рапира, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Канада
Япония
Результаты
Гимнастика спортивная
Многоборье. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Суниса Ли
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Финал
Алиса Белланди
Инбар Ланир
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рика Такаяма
Патрисия Сампайо
Результаты
Дзюдо
до 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао
Анна-Мария Вагнер
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Финал
Зелим Коцоев
Илья Суламанидзе
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Николоз Шеразадишвили
Музаффарбек Турабоев
Результаты
Гребной слалом
Байдарка-одиночка. Мужчины. Финал
Джованни де Дженаро
Титуан Кастрик
Пау Эчанис
Результаты
Дзюдо
до 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Петер Пальчик
Даниэль Эйх
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Мужчины. Финал
США
Новая Зеландия
Великобритания
Результаты
Гребля академическая
Четверка распашная. Женщины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Новая Зеландия
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Мужчины. Финал
Андрей Себастьян Корнеа/Флориан Эначе
Мелвин Твеллаар/Стеф Бреннинк
Дайре Линч/Филип Дойл
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная. Женщины. Финал
Брук Френсис/Люси Спурс
Анкута Боднар/Симона Радис
Матильда Ходкинс-Бирн/Ребекка Уайлд
Результаты
Расписание событий
Гребля академическая. Женщины
12:18скороДвойка парная легкая. Женщины. Финал B
Гребля академическая. Мужчины
12:30скороДвойка распашная. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
12:42скороДвойка распашная. Женщины. Финал
Теннис. Женщины. 1/2 финала
13:00скороКаролина Мухова / Линда НосковаСара Эррани / Ясмин Паолини
Бадминтон. Мужчины. 1/2 финала
13:00скороКим Аструп / Андрес РассмусенЛи Янь / Ван Чи-Линь
Парусный спорт. Мужчины
13:00скороIQFoil. Мужчины. Финал
Парусный спорт. Женщины
13:00скороIQFoil. Женщины. Финал
Прыжки на батуте. Женщины
13:00скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Пляжный волейбол. Женщины. Группа C
13:00скороКлеманс Виейра / Алин ШамероБарбора Германнова / Мари-Сара Штохлова
Гребля академическая. Мужчины
13:02скороДвойка парная легкая. Мужчины. Финал
Гребля академическая. Женщины
13:22скороДвойка парная легкая. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
13:45скороБельгияНидерланды
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
14:00скороБразилияЕгипет
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
14:00скороСШАФранция
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
14:15скороАвстралияИндия
Дзюдо. Женщины. 1/4 финала
14:30скороКайра ОздемирАкира Соне
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
14:30скороФеликс Оже-АльяссимКарлос Алькарас
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
14:30скороСун ИнгшаНина Хаята
Баскетбол. Мужчины. Группа A
14:30скороАвстралияГреция
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
14:30скороМэттью Эбден / Джор ПирсТэйлор Фритц / Коко Гауфф
13:20 (мск), источник: Спорт Mail

МОК назвал самых проверяемых на допинг атлетов на Олимпиаде

Китайские пловцы стали самыми проверяемыми на допинг спортсменами на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: Reuters

Напомним, ранее в газете Тhe New York Times был опубликован материал о том, что в пробах 23 китайских пловцов перед Олимпиадой‑2020 в Токио был обнаружен триметазидин. Именно за это вещество ранее была дисквалифицирована Камила Валиева. В отличие от российской фигуристки, китайские спортсмены избежали наказания. В субботу WADA сообщило, что не наказало пловцов, поскольку не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.

«Они самые проверяемые из всех здесь, 600 с лишним тестов с января, безусловно, они чистые. Никогда ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, как и в отношении любой другой сборной, но все необходимые тесты были проведены», — сказал на брифинге с журналистами директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

На Олимпиаде в Токио Сборная Китая по плаванию, которую в том числе представляли спортсмены с загрязненными допинг-пробами, завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

На Олимпийских играх в Париже сборная Китая по плаванию на 2 августа завоевала семь медалей разного достоинства.



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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
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