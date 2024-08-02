МОК назвал самых проверяемых на допинг атлетов на Олимпиаде

Напомним, ранее в газете Тhe New York Times был опубликован материал о том, что в пробах 23 китайских пловцов перед Олимпиадой‑2020 в Токио был обнаружен триметазидин. Именно за это вещество ранее была дисквалифицирована Камила Валиева. В отличие от российской фигуристки, китайские спортсмены избежали наказания. В субботу WADA сообщило, что не наказало пловцов, поскольку не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.

«Они самые проверяемые из всех здесь, 600 с лишним тестов с января, безусловно, они чистые. Никогда ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, как и в отношении любой другой сборной, но все необходимые тесты были проведены», — сказал на брифинге с журналистами директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

На Олимпиаде в Токио Сборная Китая по плаванию, которую в том числе представляли спортсмены с загрязненными допинг-пробами, завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

На Олимпийских играх в Париже сборная Китая по плаванию на 2 августа завоевала семь медалей разного достоинства.



