Гандболисты сборной Франции одержали первую победу на домашней Олимпиаде-2024

Напомним, в мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Хорватия, Испания, Словения, Германия, Швеция, Япония, в группе B — Дания, Норвегия, Египет, Венгрия, Франция, Аргентина.