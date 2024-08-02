Сборная Бразилии одержала победу в матче с Японией на Олимпийских играх в Париже

Команды выступают в группе B. В первых двух турах обе эти сборные свои матчи проиграли.
Самым результативным в составе бразильцев был форвард Бруно Кабокло, на счету которого 33 очка, 17 подборов и одна результативная передача. В составе японцев лучшую результативность показал натурализованный американец Джош Хокинсон. В его активе 26 очков, 10 подборов и две результативные передачи.
Другие две сборные, выступающие в группе B, Франции и Германии, встретятся также сегодня, 2 августа. Команды поборются за первое место. Начало их игры запланировано на 22:00 мск.