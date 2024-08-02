Сборная Бразилии одержала победу в матче с Японией на Олимпийских играх в Париже | Источник: Getty Images

Команды выступают в группе B. В первых двух турах обе эти сборные свои матчи проиграли.

Самым результативным в составе бразильцев был форвард Бруно Кабокло, на счету которого 33 очка, 17 подборов и одна результативная передача. В составе японцев лучшую результативность показал натурализованный американец Джош Хокинсон. В его активе 26 очков, 10 подборов и две результативные передачи.