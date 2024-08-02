Словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде
Пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая потеряла сознание после квалификационного заплыва на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Reuters.
Пловчиха из Словакии Тамара Потоцкая потеряла сознание после квалификационного заплыва на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Reuters.
21-летняя спортсменка заняла седьмое место в квалификационном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием и не сумела выйти в финал. После финиша Потоцкая потеряла сознание. Врачи достали ее из воды и унесли на носилках с кислородной маской на лице. В данный момент спортсменка пришла в сознание и проходит медицинское обследование.
Для Потоцкой это был первый старт на первой для нее Олимпиаде.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.