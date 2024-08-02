В трансляции Олимпиады перепутали флаги России и СССР
Во время прямой трансляции олимпийских соревнований по легкой атлетике в Париже ошибочно был показан флаг сборной России.
Во время прямой трансляции олимпийских соревнований по легкой атлетике в Париже ошибочно был показан флаг сборной России.
Перед переходом в сектор по метанию молота в трансляции была показана графика с мировым и олимпийским рекордами, которые были установлены советскими спортсменами. В 1986 году Юрий Седых установил мировой рекорд (86,74 м), а спустя два года на Олимпиаде в Сеуле Сергей Литвинов установил олимпийский рекорд (84,80 м).
Напротив Седых был указан флаг СССР, в то время как напротив Литвинова ошибочно стоял флаг России. На момент установления рекордов оба спортсмена выступали под флагом СССР.
Сергей Литвинов скончался на 61-м году жизни 19 февраля 2018 года в Сочи. Юрий Седых ушел из жизни 14 сентября 2021 года в возрасте 66 лет в небольшом французском городе Понтуаз.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.