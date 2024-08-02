В трансляции Олимпиады перепутали флаги России и СССР

Перед переходом в сектор по метанию молота в трансляции была показана графика с мировым и олимпийским рекордами, которые были установлены советскими спортсменами. В 1986 году Юрий Седых установил мировой рекорд (86,74 м), а спустя два года на Олимпиаде в Сеуле Сергей Литвинов установил олимпийский рекорд (84,80 м).