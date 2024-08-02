Экс-россиянка зажгла в Париже! Волейболистка набрала 33 очка за три сета.

Екатерина Антропова набрала 33 очка за сборную Италии на Олимпиаде-2024 | Источник: Getty Images

Матч Италия — Нидерланды на женском волейбольном турнире Олимпиады-2024 не представлял собой какое-то суперпротивостояние. Собственно, особой борьбы и не получилось: итальянки выиграли в трёх сетах, заставив понервничать только в первой партии. Зато приковала к себе внимание статистика, которую продемонстрировала диагональная сборной Италии Екатерина Антропова. 33 очка за три сета! 30 в атаке, два — на блоке и один эйс.

33 очка из 79 командных — уже само по себе достойно внимания. А если убрать ошибки сборной Нидерландов, то получится 33 из 66 — ровно половина! Цифры если не уникальные, то точно не рядовые. Напоминаем историю Екатерины Антроповой, которая, по собственному признанию, чувствует себя русской.

Исландия — Санкт-Петербург — Италия

Антропова из спортивной семьи. Мама — мастер спорта по гандболу. Отец — баскетболист. Этим обусловлено место рождения Екатерины. Михаил Антропов выступал за исландский клуб, поэтому там в семье и случилось пополнение.

Потом семья вернулась в Санкт-Петербург, где Екатерина начала заниматься волейболом, а в возрасте 15 лет перебралась в Италию. Быстро начала прогрессировать и в сезоне-2020/2021 стала лучшим бомбардиром итальянской серии А2 — второго дивизиона. На тот момент она уже принадлежала «Скандиччи», за который выступает до сих пор, а за «Сассуоло» выступала на правах аренды.

После таких успехов повышение в классе не заставило себя ждать. «Скандиччи» вернул Антропову, а сама волейболистка сменила спортивное гражданство на итальянское. Интерес из России в какой-то момент был, Серджо Бузато приглашал Екатерину на сборы, но сама волейболистка всё для себя решила.

«Прожив в России 15 лет, чувствую себя русской. Однако на спортивном уровне я считаю себя итальянкой, потому что бóльшую часть волейбольных навыков приобрела в Италии. Думаю, это справедливо по отношению ко всем людям, которые помогли мне вырасти как игроку. Поэтому я была бы очень рада играть за сборную Италии», — говорила Антропова.

Всё только начинается!

К 21 году у Екатерины уже внушительный перечень достижений. С клубом она выиграла Кубок вызова и Кубок ЕКВ (оба раза стала MVP), а со сборной Италии — Лигу наций. В минувшем сезоне Антропова стала лучшим бомбардиром и лучшей подающей серии А1.

Правда, в сборной у Кати пока нет твёрдого места в основном составе. Виной тому Паола Эгону — конкурентку серьёзнее сложно придумать. К тому же Эгону из тех игроков, которых держать в запасе себе дороже. Давиде Маццанти попытался — провалился на чемпионате Европы — 2023 (четвёртое место для Италии — точно провал) и потерял свой пост. Теперь командой руководит мудрый Хулио Веласко. Его основной выбор — Эгону. И пока Паола не даёт повода усадить себя на скамейку.

Впрочем, как мы видим, у Антроповой тоже есть возможности себя проявить. И она ими пользуется. Так что свой вклад в командные успехи Екатерина точно вносит. А ведь ей всего 21!

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