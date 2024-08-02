Волейболисты сборной Бразилии вышли в плей-офф Олимпиады с третьего места в группе

Это первая победа бразильцев на Олимпиаде, после которой они заняли третье место в таблице группы B. Это позволило им выйти в плей-офф как одной из двух лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Сборная Египта, проигравшая во всех матчах группового этапа, покидает турнир.