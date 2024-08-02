Волейболисты сборной Бразилии вышли в плей-офф Олимпиады с третьего места в группе
2 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи 3-го тура мужского волейбольного турнира.
2 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи 3-го тура мужского волейбольного турнира.
В группе B состоялась игра между национальными командами Египта и Бразилии. Южноамериканцы одержали уверенную победу со счётом 3:0 ((25:11, 25:13, 25:16).
Это первая победа бразильцев на Олимпиаде, после которой они заняли третье место в таблице группы B. Это позволило им выйти в плей-офф как одной из двух лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Сборная Египта, проигравшая во всех матчах группового этапа, покидает турнир.