Вода в Париже медленная, а вот беговая дорожка быстрая! Еще и фиолетовая

Если бассейн в на Олимпиаде-2024 в Париже называют «медленным», то с беговой дорожкой ситуация иная: обещают, что она ускорит спортсменов, на ней легче бить мировые рекорды.

Что же это за дорожка? Квалификационные забеги на ней уже проводили, а первые медали разыграют сегодня — мужчины на 10 000 м.

● Новое покрытие установили на «Стад де Франс» — его изготовила компания Mondo, которая поставляет беговые дорожки на все Олимпиады с Монреаля-1976.

Дорожка необычная во всех смыслах. Во-первых, она фиолетовая. Обычно на Олимпийских играх дорожки красного цвета (исключение — Рио-2016, там была синяя), но здесь организаторы решили выдать нечто оригинальное.

Выбирали из трех вариантов: синий, зеленый и фиолетовый. Все они по-своему олицетворяют Францию. Зеленый — цвет крыши Оперы Гарнье в Париже, синий — главный цвет популярных французских изделий из фарфора, а фиолетовый — цвет огромных лавандовых полей на юге Франции.

В итоге остановились на фиолетовом.

«Олимпиада — это сам город, места проведения, памятники. Мы можем добавить к этому необычный цвет для трассы, который мог бы хорошо подойти для создания визуальной подписи и следа в сердцах и умах людей», — объяснил представитель Mondo Камиль Ивинек.

Вообще, фиолетовые дорожки — это не что-то уникальное. Они встречаются на стадионах по всему миру, особенно в США, хоть и не так часто, как стандартные красные. Но вот на Олимпиадах таких еще не было.

● Вторая особенность — покрытие. Для изготовления таких дорожек используется карбонат кальция, который обычно извлекают при добыче различных минералов.

Но организаторы Игр и Mondo на этот раз не искали легких путей — вместо минералов в ход пошли раковины моллюсков!

В добыче помог итальянский рыбацкий кооператив, который занимается ловлей моллюсков в Средиземном море. Раковины все равно бы пошли в мусорку, а так пригодились для дела. Конечно, все ради экологии, ведь при добыче известняка и мрамора происходят выбросы углерода, да и отходов много. А моллюски — экологически чистый продукт.

Общая площадь дорожки — 17 тысяч квадратных метров, ее стоимость примерно 3 миллиона евро. Она состоит из 1168 деталей, которые перевезли из Италии во Францию, а потом собрали на «Стад де Франс».

Дорожка долговечная — рассчитана минимум на 10 лет использования.

● Но главная фишка нового трека — скорость. Дорожка сделана из резиновых гранул и полимеров, а пространство между гранулами заполнено воздушными ячейками геометрически правильной формы.

Вот в этих ячейках вся суть: спортсмены при беге будут как бы пружинить, но это не помешает, а наоборот — поможет разгоняться.

«Когда спортсмены приземляются на дорожку, часть энергии бега передается на покрытие, а затем дорожка возвращает ее. В зависимости от того, как работает эта передача, она может работать против вас или может иметь чистый толчковый эффект.



Мы обнаружили, что с этой новой геометрией у нас получилась дорожка, которая немного мягче, что, как мы считаем, понравится спортсменам, но еще и выдает чистый импульс, который должен дать небольшое увеличение производительности по сравнению с предыдущей версией покрытия», — рассказывает доцент кафедры материаловедения и технологий Миланского политехнического университета Люка Ардена, который занимался разработкой покрытия.

На Олимпиаде-2020 в Токио применялись похожие технологии, но в Mondo считают, что за три года существенно их доработали — и это должно придать буст результатам.

«Новая трасса должна быть как минимум такой же быстрой, как в Токио, но мягче. Мягкость должна помочь бегунам в заключительной части спринта, когда им сложнее поддерживать скорость», — объясняет Ардена.

Причем к Играм-2028 в Лос-Анджелесе покрытие обещают сделать еще круче — его разработают при помощи искусственного интеллекта.

● Но спортсмены пока настроены прохладно.

«Они говорят это каждый год, на каждом чемпионате мира, на каждой Олимпиаде. “Это наша новейшая формула, она будет лучше, чем наша предыдущая”. Честно говоря, сложно как-то серьезно улучшить покрытие. Если только они не придумают, как сделать так, чтобы у нас все время был идеальный попутный ветер», — считает шестикратный чемпион мира в спринте Ноа Лайлс.

Но добавляет: «Хотя фиолетовый — мой любимый цвет. Так что я очень хочу пробежать по этой дорожке».

Ждем рекорды?