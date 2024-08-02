Попавшая в скандал с OnlyFans Куличенко вышла в финал на Олимпиаде

В утренней квалификации Куличенко заняла седьмое место с результатом 1,92 метра и пробилась в финальные топ-12. Она с первой попытки преодолела высоту 1,83 метра, со второй попытки — 1,88 метра, с первой — 1,92 метра и трижды сбила планку на высоте 1,95 метра.

Лидером квалификации стала 22-летняя украинская спортсменка Ярослава Магучих, которая взяла высоту 1,95 метра. 7 июля она побила 37-летний мировой рекорд, взяв высоту 2,10 метра на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже.

Финальные соревнования по прыжкам в высоту у женщин пройдут 4 августа.

Ранее у Куличенко, которая с 2021 года живет в США, но представляет на соревнованиях Кипр, обнаружили аккаунт в OnlyFans.

Елена Куличенко через своих адвокатов утверждает, что на видео, выложенных в аккаунте не она, а продукт искусственного интеллекта. Несмотря на это, спортсменка не предприняла никаких действий по удалению профиля и не обращалась в полицию Кипра.

22-летняя Куличенко — уроженка Одинцово и представляла Россию до 2021 года. Совместно с выступающим в барьерном беге Миланом Трайковичем Елена была выбрана знаменосцем сборной Кипра на Играх в Париже.