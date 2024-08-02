Алькарас стал самым молодым финалистом Олимпиады за 120 лет

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Алькарас совершил два эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. У его соперника было два эйса, четыре двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Напомним, что в ⅛ финала Оже-Альяссим выбил из турнира первую ракетку России Даниила Медведева (6:3, 7:5).

Алькарас впервые в своей карьере сыграет в финале Олимпийских игр. 21-летний испанец стал самым молодым финалистом олимпийского теннисного турнира с 1904 года, когда до этой стадии дошел американец Роберт Лерой.

Соперник Алькараса по финалу определится во втором полуфинальном матче, в котором сыграют серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Финал олимпийского теннисного турнира пройдет в воскресенье, 4 августа. Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.