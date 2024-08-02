Куличенко назвала мифом предвзятое отношение к русским на ОИ-2024

«У меня было не так много времени, но я успела погулять по центру Парижа, насладиться атмосферой, болельщиками. Слышу русскую речь практически на каждом шагу. Буквально через одного слышу. В деревне ребята из Узбекистана, Казахстана, Украины говорят по-русски.



Удивляются ли, что я в футболке сборной Кипра говорю по-русски? Я бы не сказала. Говорю, что представляю Кипр. Если это чуть больше, чем просто формальный вопрос, отвечаю, что я представляю Кипр, но я из России. Все реагируют спокойно. Это все мифы, придуманные людьми и интернетом. Не надо читать всякую “левую” информацию. Надо жить реальной жизнью», — сказала Куличенко.