Куличенко назвала мифом предвзятое отношение к русским на ОИ-2024
Прыгунья в высоту Елена Куличенко, представляющая Кипр, рассказала об отношении к российским спортсменам на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Прыгунья в высоту Елена Куличенко, представляющая Кипр, рассказала об отношении к российским спортсменам на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Куличенко сменила российское спортивное гражданство на кипрское в 2021 году. 21-летняя спортсменка была знаменосцем сборной Кипра на церемонии открытия Олимпийских игр.
«У меня было не так много времени, но я успела погулять по центру Парижа, насладиться атмосферой, болельщиками. Слышу русскую речь практически на каждом шагу. Буквально через одного слышу. В деревне ребята из Узбекистана, Казахстана, Украины говорят по-русски.
Удивляются ли, что я в футболке сборной Кипра говорю по-русски? Я бы не сказала. Говорю, что представляю Кипр. Если это чуть больше, чем просто формальный вопрос, отвечаю, что я представляю Кипр, но я из России. Все реагируют спокойно. Это все мифы, придуманные людьми и интернетом. Не надо читать всякую “левую” информацию. Надо жить реальной жизнью», — сказала Куличенко.
Сегодня утром в квалификации Куличенко заняла седьмое место с результатом 1,92 метра и пробилась в финальные топ-12. Она выступит в олимпийском финале, который пройдет вечером 4 августа.
«Хочу показать свой максимум. Знаю, что очень хорошо готова, что много работала. А насколько это будет хорошо, посмотрим в финале в воскресенье», — поделилась ожиданиями спортсменка.
Куличенко может принести Кипру вторую медаль в истории Олимпийских игр. Единственным олимпийским призером в истории страны является яхтсмен Павлос Контидис, который выиграл серебро на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.