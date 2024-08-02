Определился состав финала парного теннисного турнира Олимпиады

Встреча продлилась 1 час 35 минут. Австралийцы совершили три эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. На счету их соперников восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.