Определился состав финала парного теннисного турнира Олимпиады
Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс обыграли Тейлора Фрица и Томми Пола из США (7:5, 6:2) и вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде.
Австралийские теннисисты Мэттью Эбден и Джон Пирс обыграли Тейлора Фрица и Томми Пола из США (7:5, 6:2) и вышли в финал олимпийского турнира в парном разряде.
Встреча продлилась 1 час 35 минут. Австралийцы совершили три эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти. На счету их соперников восемь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Эбден и Пирс пробились в финал без посева. В финальном матче австралийцы сыграют с четвертой сеяной парой Остин Крайчек/Раджив Рам из США. Встреча пройдет в субботу, 3 августа. Начало матча — в 13:00 по московскому времени.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.