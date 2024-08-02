Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч закончился победой марокканской национальной команды со счётом 4:0.

На 29-й минуте счёт в матче открыл Суфьян Рахими, забив гол с пенальти. На 63-й минуте полузащитник Ильяс Ахомаш забил второй мяч сборной Марокко. На 70-й минуте защитник Ашраф Хакими довёл счёт до разгромного. На 90+1-й минуте нападающий Эль-Мехди Маухуб забил четвёртый гол марокканской национальной команды во встрече.