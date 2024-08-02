Швентек принесла Польше первую в истории ОИ медаль в теннисе

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Швентек выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету ее соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Швентек стала первой представительницей Польши, которой удалось выиграть олимпийскую медаль в теннисе. Теперь на счету польских спортсменов на Играх в Париже четыре медали — одна серебряная и три бронзовых.

В полуфинале первая ракетка мира не сумела справиться с китаянкой Чжэн Циньвэнь (2:6, 5:7). В субботу, 3 августа, она разыграет золотую медаль в матче против хорватки Донны Векич.