Швентек принесла Польше первую в истории ОИ медаль в теннисе
Польская теннисистка Ига Швентек обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии (6:2, 6:1) в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира в женском одиночном разряде.
Польская теннисистка Ига Швентек обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии (6:2, 6:1) в матче за бронзовую медаль олимпийского турнира в женском одиночном разряде.
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. Швентек выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету ее соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Швентек стала первой представительницей Польши, которой удалось выиграть олимпийскую медаль в теннисе. Теперь на счету польских спортсменов на Играх в Париже четыре медали — одна серебряная и три бронзовых.
В полуфинале первая ракетка мира не сумела справиться с китаянкой Чжэн Циньвэнь (2:6, 5:7). В субботу, 3 августа, она разыграет золотую медаль в матче против хорватки Донны Векич.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.