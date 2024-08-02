Российские теннисистки поборются за золото Олимпиады в парном турнире

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
7
7
2США
9
17
15
3Великобритания
9
8
8
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
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Гандбол
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Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
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Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
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Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Ким Мин Джон
Тедди Рине
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алишер Юсупов
Тацуру Саито
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Энди Гранда
Темур Рахимов
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Беатрис Соуза
Раз Гершко
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милица Жабич
Ромен Дико
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ким Ха Юн
Кайра Оздемир
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Германия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Индия
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ким Вон Хо / Чон На Ын
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
ван Аанхольт/Дютц
Бобек/Нетцлер
Стейер/Пикон
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Юта Ватанабе / Ариса Нагашино
Сео Сунджае / Че Юнджун
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Ига Свентек
Анна Шмидлова
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Ботин/Триттель
Макхарди/Маккензи
Барроуз/Хенкен
Результаты
Конный спорт
Конкур, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Брени Пейдж
Виолетта Бардзиловская
Софиан Мефо
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Эмили Крэйг/Имоген Грант
Джанина Елена ван Гронинген/Ионела Козмук
Димитра Конту/Зои Фициу
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Финтэн Маккарти/Пол О'Донован
Стефано Оппо/Габриэль Соарес
Антониос Папаконстантину/Петрос Гкаидацис
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Имке Клеверинг/Вероник Меестер
Иоана Вринчану/Роксана Ангел
Джесс Моррисон/Аннабелль Макинтайр
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Мартин Синкович/Валент Синкович
Уэйн-Гриффит Оливер/Том Джордж
Роман Ресли/Андрин Гулих
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины. Финал
Лон Даои/Ван Зонгюан
Хуан Келайя/Осмар Олвера
Энтони Хардинг/Джек Лойер
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
18:00скороФранцияСловения
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
18:00скороЯпония (олимп.)Испания (олимп.)
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
18:00скороНовая ЗеландияИрландия
Баскетбол. Мужчины. Группа A
18:15скороКанадаИспания
Хоккей на траве. Мужчины. Группа B
18:30скороБельгияАргентина
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
18:35скороТьен Чен ЧоуСен Лакшья
Теннис. Микст. Матч за 3-е место
18:45скороФеликс Оже-Альяссим / Габриэла ДабровскиДеми Схурс / Уэсли Колкоф
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
18:54скороТеремоана ТеремоанаБаходир Джалолов
Прыжки на батуте. Мужчины
19:00скороЛичное первенство. Мужчины. Квалификация
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
19:00скороСШАКанада
Водное поло. Женщины. Группа B
19:30скороСШАФранция
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
19:35скороСШАФранция
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
19:45скороШи Ю КиКунлавут Витидсарн
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороНовак ДжоковичЛоренцо Музетти
Гандбол. Мужчины. Группа A
20:00скороЯпонияСловения
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороЕгипет (олимп.)Парагвай (олимп.)
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
20:05скороСербияЛатвия
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
20:30скороЧехияФранция
Прыжки на батуте. Мужчины
20:45скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
20:45скороФранцияЮАР
18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские теннисистки поборются за золото Олимпиады в парном турнире

Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады и гарантировали серебряные медали.

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в женском парном разряде и гарантировали себе как минимум серебряные медали.

В полуфинале Андреева и Шнайдер обыграли имевших восьмой номер посева испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Россиянки в финале сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини (3-й номер посева). Испанки в матче за бронзу встретятся с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Обе медальные встречи пройдут 4 августа.

Шнайдер 20 лет, Андреевой — 17. Для них Олимпиада в Париже является первой в карьере.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. До Игр были допущены 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Франции они выступают в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.

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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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