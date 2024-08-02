Российские теннисистки поборются за золото Олимпиады в парном турнире

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241954&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в женском парном разряде и гарантировали себе как минимум серебряные медали.

В полуфинале Андреева и Шнайдер обыграли имевших восьмой номер посева испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Россиянки в финале сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини (3-й номер посева). Испанки в матче за бронзу встретятся с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Обе медальные встречи пройдут 4 августа.

Шнайдер 20 лет, Андреевой — 17. Для них Олимпиада в Париже является первой в карьере.