Российские теннисистки поборются за золото Олимпиады в парном турнире
Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады и гарантировали серебряные медали.
Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады и гарантировали серебряные медали.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал летних Олимпийских игр 2024 года в Париже в женском парном разряде и гарантировали себе как минимум серебряные медали.
В полуфинале Андреева и Шнайдер обыграли имевших восьмой номер посева испанок Кристину Букшу и Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Россиянки в финале сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини (3-й номер посева). Испанки в матче за бронзу встретятся с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Обе медальные встречи пройдут 4 августа.
Шнайдер 20 лет, Андреевой — 17. Для них Олимпиада в Париже является первой в карьере.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. До Игр были допущены 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Франции они выступают в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.