Мирра Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в теннисе с 1992 года

Это стало известно после того, как Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками Олимпиады-2024 в Париже (Франция) в женском парном разряде и гарантировали себе как минимум серебряные медали.

В 1992 году на Олимпийских играх 1992 года золотую медаль завоевала американская теннисистка Дженнифер Каприати. Тогда ей было 16 лет. В финале женского одиночного разряда Каприати обыграла легендарную немецкую теннисистку Штеффи Граф.