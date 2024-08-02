Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо
Французский дзюдоист в финале на домашней Олимпиаде победил Ким Мин Чона из Южной Кореи. Также Ринер стал самым титулованным дзюдоистом в истории Олимпиад с шестью медалями.
Французский дзюдоист в финале на домашней Олимпиаде победил Ким Мин Чона из Южной Кореи. Также Ринер стал самым титулованным дзюдоистом в истории Олимпиад с шестью медалями.
Французский дзюдоист Тедди Ринер победил представителя Южной Кореи Ким Мин Чона в финал олимпийского турнира в Париже в весовой категории свыше 100 кг.
Поединок завершился со счетом 10:0.
Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо. Также стал самым титулованным дзюдоистом в истории Олимпиад — четыре золота и две бронзы.
Три золотые награды были у японца Тадахиро Номуры, а на счету японки Рёко Тани были два золота, два серебра и одна бронза.
Бронзовые медали получили Алишер Юсупов из Узбекистана и Темур Рахимов из Таджикистана.