Россиянки в финале Олимпиады! Не играли вместе, но выносят всех

Сегодня у немногочисленной делегации «нейтральных спортсменов» из России был, пожалуй, последний шанс на олимпийские медали. Ждали награду, прежде всего, от победительницы Кубка мира по прыжкам на батуте Анжелы Бладцевой, но она осталась лишь пятой. Зато обеспечили себе награды теннисистки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241954&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выступление Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде справедливо называют сенсацией. Молодые россиянки впервые в карьере играют в паре вместе. Даже потренироваться в Париже Мирра и Диана не успели, ведь Андреева прилетела в столицу Франции впритык к старту олимпийского турнира. Задержалась в Яссах, где оформила первый в карьере титул в одиночном разряде.

Когда огласили состав «нейтральной» российской команды, многие удивлялись решению поставить в пару Андрееву и Шнайдер. Ведь в Париж приехала олимпийская чемпионка Рио в паре и серебряный призер Токио в миксте Елена Веснина. Логично было увидеть одну из молодых российских теннисисток в дуэте с опытной и знающей все тонкости олимпийского турнира спортсменкой. Только президент Шамиль Тарпищев, без которого комплектование состава пар не обошлось, в очередной раз проявил интуицию. Пусть у девчонок нет опыта, но Андреева — правша, а Шнайдер — левша. В парной комбинации это большое преимущество.

Ну, а опыт — дело наживное. В том числе, и опыт совместных выступлений в паре, который Мирра и Диана приобретали по ходу поединков на олимпийском «Ролан Гаррос». Они могли завершить выступление даже в первом круге, но на чемпионском тай-брейке и на сохраненном после Будапешта и Ясс чемпионском кураже дожали сыгранный австралийский дуэт Айла Томлянович/Оливия Гадеки. Во втором круге соперницы у россиянок были еще серьезнее. Канадки Габриэла Дабровски и Лейла Фернандес были «посеяны» под пятым номером.

Специализирующаяся на выступлениях в паре и миксте Дабровски в парном рейтинге WTA сейчас третья, а Фернандес одинаково хорошо играет и в одиночке, и в дуэте. На US Open-2021 она сражалась за титул Большого шлема в одиночном разряде.

Только ни опыт, ни титулы канадок не смутили Мирру и Диану. Они уверенно выиграли первый сет, а во втором навесили соперницам «баранку». Хотя и после этого не считались фаворитами четвертьфинала. Ведь россиянкам предстояла встреча с действующими олимпийскими чемпионками и обладательницами карьерного Большого шлема в парном разряде Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Против сыгранных, опытных и титулованных соперниц они играли так, будто сами действующие олимпийские чемпионки и обладательницы карьерного Большого шлема. В первой партии взяли пять геймов подряд, позволив чешкам лишь размочить счет. Во второй Шнайдер с первого раза не смогла подать на матч, но Андреева со второй попытки с задачей справилась.

В полуфинале россиянкам предстояла встреча с «посеянными» под восьмым номером испанками Кристиной Букшей и Сарой Сорибес-Тормо. Впрочем, Букша, скажем так, не типичная представительница испанской школы. Она родилась в Кишиневе и тренируется в Испании, где получила гражданство, под руководством отца. В нынешнем сезоне Кристина неожиданно проявила себя в качестве мастера парной комбинации, выиграв уже три титула на турнирах WTA. Сару в отличие от Кристины нельзя отнести к специалистам парной комбинации. В индивидуальном рейтинге WTA она 27-я, а в парном — 71-я.

Хотя испанки и были «посеяны» на олимпийском турнире, их уже никто не относил к фаворитам в поединке с «нейтральными» Андреевой и Шнайдер. В первом сете наши девочки отдали соперницам всего один гейм, а второй начали с брейка. Правда, во втором гейме заставили немного поволноваться, отдав свою подачу. Уже в следующем гейме россиянки сделали обратный брейк, а затем еще один.

Испанки сражались отчаянно. В седьмом гейме смогли отыграть три брейк-пойнта и взять свою подачу. Только спасти матч было уже невозможно. Хотя на подаче Шнайдер соперницы в восьмом гейме сумели даже добраться до брейк-пойнтов. Российские девчонки обеспечили себе, как минимум, серебряные медали и сразятся за золотые с итальянками Ясмине Паолини и Сарой Эррани.