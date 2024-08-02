В МОК объяснили, почему российские фигуристы не смогут присутствовать на награждении в Париже

«Нет ни спортсменов, ни команд, представляющих Россию, поскольку Олимпийский комитет России в настоящее время отстранен», — сообщили «Матч ТВ» в МОК.

В заявлении говорится, что из-за проблем с логистикой церемония награждения не может быть проведена в Париже для команды ОКР.

2 августа CAS отклонил апелляцию сборной Канады и не стал пересматривать результаты соревнований. Сборная России сохранит бронзовые медали олимпийского турнира.