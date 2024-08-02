Футболисты сборной Испании вышли в полуфинал Олимпиады
Сборная Испании обыграла команду Японии в четвертьфинале олимпийского турнира.
Сборная Испании обыграла команду Японии в четвертьфинале олимпийского турнира.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Футболисты сборной Испании обыграли команду Японии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.
Встреча, которая прошла в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 3:0 в пользу испанцев. Дубль оформил Фермин Лопес (11-я и 73-я минуты), еще один гол забил Абель Руис (86).
В полуфинале 5 августа серебряные призеры Олимпийских игр 2020 года в Токио встретятся со сборной Марокко.