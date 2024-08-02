«Первый учитель из начальной школы пишет каждый день». Шнайдер и Андреева — в финале ОИ

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
7
7
2США
9
17
15
3Франция
9
11
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Ким Мин Джон
Тедди Рине
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алишер Юсупов
Тацуру Саито
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Энди Гранда
Темур Рахимов
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Деми Схурс / Уэсли Колкоф
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Беатрис Соуза
Раз Гершко
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милица Жабич
Ромен Дико
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ким Ха Юн
Кайра Оздемир
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Германия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Индия
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ким Вон Хо / Чон На Ын
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
ван Аанхольт/Дютц
Бобек/Нетцлер
Стейер/Пикон
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Юта Ватанабе / Ариса Нагашино
Сео Сунджае / Че Юнджун
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Ига Свентек
Анна Шмидлова
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Ботин/Триттель
Макхарди/Маккензи
Барроуз/Хенкен
Результаты
Конный спорт
Конкур, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Женщины. Финал
Брени Пейдж
Виолетта Бардзиловская
Софиан Мефо
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Женщины. Финал
Эмили Крэйг/Имоген Грант
Джанина Елена ван Гронинген/Ионела Козмук
Димитра Конту/Зои Фициу
Результаты
Гребля академическая
Двойка парная легкая. Мужчины. Финал
Финтэн Маккарти/Пол О'Донован
Стефано Оппо/Габриэль Соарес
Антониос Папаконстантину/Петрос Гкаидацис
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Женщины. Финал
Имке Клеверинг/Вероник Меестер
Иоана Вринчану/Роксана Ангел
Джесс Моррисон/Аннабелль Макинтайр
Результаты
Гребля академическая
Двойка распашная. Мужчины. Финал
Мартин Синкович/Валент Синкович
Уэйн-Гриффит Оливер/Том Джордж
Роман Ресли/Андрин Гулих
Результаты
Расписание событий
Теннис. Мужчины. 1/2 финала
20:00скороНовак ДжоковичЛоренцо Музетти
Гандбол. Мужчины. Группа A
20:00скороЯпонияСловения
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороЕгипет (олимп.)Парагвай (олимп.)
Фехтование. Мужчины. Матч за 3-е место
20:30скороЧехияФранция
Прыжки на батуте. Мужчины
20:45скороЛичное первенство. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
20:45скороФранцияЮАР
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
20:55скороАндерс АнтонсенЛи Цзии Чжиа
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:00скороАмина ЗинадиНести Петекио
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа B
21:00скороАндерс Мол / Кристиан СорумСтевен ван де Велде / Мэттью Иммерс
Водное поло. Женщины. Группа A
21:05скороКитайВенгрия
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
21:15скороВеликобританияГермания
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:16скороСюй ЦичуаньВалерия Арболеда Мендоза
Теннис. Микст. Финал
21:30скороЧжан Чжичжэнь / Синьюй ВанКатержина Синякова / Томаш Махач
Фехтование. Мужчины. Финал
21:30скороЯпонияВенгрия
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:32скороКарина ИбрагимоваЭшлианн Лозада Мотта
Плавание. Мужчины
21:37скоро50 м в/с. Мужчины. Финал
Плавание. Женщины
21:39скоро200 м н/с. Женщины. Финал
Бокс. Женщины. 1/8 финала
21:48скороЮлия ШереметаТина Рахими
Плавание. Женщины
21:49скоро200 м комплекс. Женщины. Финал
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
22:00скороЯпонияСША
20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Первый учитель из начальной школы пишет каждый день». Шнайдер и Андреева — в финале ОИ

Интервью с нашей парой, которая поборется за золото.

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Теннис на Олимпиаде в Париже 2024, подробности: Откровения Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер после выхода в финал | Источник: Чемпионат.com

Мирра Андреева и Диана Шнайдер — в финале Олимпиады! Как было трудно в это поверить в начале турнира, но теперь это реальность. Россиянки уверенно обыграли пару из Испании и теперь сразятся в финале за золото с итальянками Эррани и Паолини.

Вчера — после матча с чешками — я пообещал подарить девчонкам мороженое вне зависимости от результата полуфинала. Сегодня обещание было исполнено, после чего уже был получен заказ на завтра.

— Что вам принести после финала? Говорите сразу.
Шнайдер: Отдых!

Андреева: Давайте два мороженых! Поделимся с тренерами.

Источник: Чемпионат.com

— Было ощущение, что сегодня вы знали, что выиграете.
Андреева: Я нервничала больше чем обычно. Первые три гейма мы выиграли только потому, что Диана всё позабивала у сетки. Я старалась просто играть в корт, но меня чуть-чуть зажало.

Шнайдер: Но она быстренько разжалась и вернулась ко мне!

Андреева: Было нервно, но было не очень ошибаться после того, как Диана всё забивала. Поэтому я собралась, а потом стало легче ментально.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Диан, а ты не нервничала?
Шнайдер: Конечно! Но я понимала, что Мирра будет нервничать. Надо было ей показать, что ничего страшного не будет, если проиграем первые геймы, мы всё равно вернёмся в игру. Я понимала, что наша пара играет лучше технически и по всем остальным критериям. Знала, что всё получится. Просто надо поддерживать друг друга.

Андреева: Диана — электровеник!

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Шнайдер: Я удивлена, что я так быстро включилась в игру, что меня не зажало! Рада, что у меня это получилось, рада, что Мирра тоже быстро включилась обратно. Дальше спокойно сыграли в нашу игру.

— Но без нервов на подаче на матч вы не можете.
Андреева: Не можем, конечно. Но это уже рутина, ха-ха. С первого матчбола нельзя выигрывать, так уже специально надо делать. Тот гейм специально не выиграли, всё было по плану. Всё отлично сложилось.

— Павлюченкова в Токио говорила, что для неё Олимпиада — это что-то особенное. Потому что она росла в России, где ей с детства говорили, что Олимпиада — это важно. Для вас тоже?
Андреева: Если бы вы спросил меня пораньше, я бы сказала, что Олимпиада — это обычный турнир. Если бы я выбирала между Олимпиадой и «Шлемом» ― конечно, выбрала бы «Шлем». Но сейчас я понимаю, что «Большой шлем» — это для тех, кто в сфере тенниса. И если ты скажешь людям, которые не смотрят спорт, теннис, что я выиграла «Большой шлем», то они тебе скажут: «Ну круто. Молодец». А если я скажу им, что я олимпийская чемпионка, они ответят: «Ну ничего себе!».

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Шнайдер: В 17-то лет! Ничего себе!

Андреева: Сделаем всё возможное, чтобы появилась возможность так и говорить людям.

— Суеверия уже появились?
Андреева: Да. Я одинаково провожу свои вечера ― стираю себе одежду, чтобы были одинаковые носки, футболка, козырёк и так далее. Но это работает! Готова жертвовать своим свободным временем и стирать себе одежду. С тренера я требую то же самое, у Кончиты нет выбора, заставляю её носить одинаковую одежду. Сегодня она надела другие носки на разминку, я ей сказала, чтобы после разминки она пошла и поменяла.

— Поменяла?
Андреева: конечно!

Шнайдер: Ну, а кто тут босс?

— Вы уже с медалью. С большой долей вероятности это будет единственная медаль всей российской команды. Что до вас это значит?
Андреева: Круто, если будет так. Мы сделаем всё возможное для золота. Будем бороться за каждый мяч, до последнего. Это очень крутое чувство.

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— Что вы можете сказать своим родным городам ― Красноярску и Жигулёвску?
Андреева: Красноярску хочу сказать спасибо за поддержку. Очень много людей пишет. Мой первый учитель из начальной школы пишет мне каждый день! Говорят, что из-за нас смотрят теннис и не могут оторваться. Спасибо за поддержку и сообщения! Нас смотрят тогда, когда им неудобно.

Шнайдер: Я всё своё беззаботное время провела в Жигулёвске. Я жила там до девяти лет ― резвилась, гуляла. Для меня это время с семьёй, с родителями. Для меня это Волга, горы, детские площадки, догонялки.

— Не думали о том, что в эту пару надо почаще вставать? На «Шлемах», например.
Андреева: Я об этом думала! Может, и нужно почаще, мы пока хорошо идём. Думаю, вы увидите наш дуэт ещё где-нибудь. В Лос-Анджелесе через четыре года — точно! Обещаем.

Источник: Reuters

— Что будете делать завтра?
Андреева: Тренировка, потом приеду в деревню. Этот человечек (Диана) проведёт мне тур, мороженое съем, пофоткаемся, хорошо проведём время!

— Что думаете про соперниц? Мирра, тебя Паолини выбила на «Ролан Гаррос», Эррани — здесь в миксте.
Андреева: Не думала об этом, но мы знаем, как против них играть.

Шнайдер: Они и мои обидчицы тоже!

Андреева: Да, мы играли с Верой Звонарёвой против них в Мадриде. Знаем, чего ожидать. У нас будет тактика, так что посмотрим.

Автор: Андрей Панков

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XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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