Международный паралимпийский комитет одобрил участие 92 россиян на Играх в Париже

При этом он отметил, что окончательного решения об участии в Играх пока нет, его должны принять в ближайшее время.

«ПКР находится в диалоге с МПК и оргкомитетом, уже согласована экипировка, проведена предварительная регистрация делегации, заключен контракт на авиаперевозку и выполнены другие мероприятия», — сказал господин Рожков, его слова приводятся на официальном сайте Паралимпийского комитета России.

Он уточнил, что 20 августа в Паралимпийской деревне в Париже пройдет окончательная регистрация делегации. По словам Павла Рожкова, ожидается участие российских спортсменов в легкой атлетике, плавании, триатлоне, тхэквондо и настольном теннисе.