Международный паралимпийский комитет одобрил участие 92 россиян на Играх в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
8
9
2Франция
10
11
12
3Австралия
10
6
5
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Данкан Скотт
Ван Шунь
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кайли Масс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Камерон Макивой
Бенджамин Прауд
Флоран Манаду
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Ван Зисай
Ян Лангю
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Чехия
Франция
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Ким Мин Джон
Тедди Рине
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алишер Юсупов
Тацуру Саито
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Энди Гранда
Темур Рахимов
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Деми Схурс / Уэсли Колкоф
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Беатрис Соуза
Раз Гершко
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милица Жабич
Ромен Дико
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ким Ха Юн
Кайра Оздемир
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Германия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Индия
США
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Финал
Чжень Си Вей / Хуанг Я Кьон
Ким Вон Хо / Чон На Ын
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Женщины. Финал
ван Аанхольт/Дютц
Бобек/Нетцлер
Стейер/Пикон
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Юта Ватанабе / Ариса Нагашино
Сео Сунджае / Че Юнджун
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Ига Свентек
Анна Шмидлова
Результаты
Парусный спорт
49-ые. Мужчины. Финал
Ботин/Триттель
Макхарди/Маккензи
Барроуз/Хенкен
Результаты
Конный спорт
Конкур, командное первенство. Микст. Финал
Великобритания
США
Франция
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
21:15скороВеликобританияГермания
Теннис. Микст. Финал
21:30скороЧжан Чжичжэнь / Синьюй ВанКатержина Синякова / Томаш Махач
Фехтование. Мужчины. Финал
21:30скороЯпонияВенгрия
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
22:00скороЯпонияСША
Баскетбол. Мужчины. Группа B
22:00скороФранцияГермания
Гандбол. Мужчины. Группа B
22:00скороНорвегияЕгипет
Футбол. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороФранция (олимп.)Аргентина (олимп.)
Пляжный волейбол. Мужчины. Группа E
22:00скороОндржей Перушич / Давид ШвайнерЭвандро Оливейра / Артур Ланси
Бадминтон. Мужчины. 1/4 финала
22:05скороКин Ю ЛохВиктор Аксельсен
Легкая атлетика. Мужчины
22:20скоро10000 м. Мужчины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
22:20скороСакен БибоссиновХасанбой Дусматов
Баскетбол 3x3. Женщины. Групповой этап
22:30скороФранцияГермания
Велоспорт - BMX. Мужчины
22:35скороГонка. Мужчины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
22:36скороАлександр ХижнякВандерли де Соуза
Велоспорт - BMX. Женщины
22:50скороГонка. Женщины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
22:52скороТурабек ХабибуллаевАрлен Лопес
Пляжный волейбол. Женщины. Группа C
23:00скороСара Хьюз / Келли ЧенгСвенья Мюллер / Цинья Тилльман
Баскетбол 3x3. Мужчины. Групповой этап
23:05скороСербияПольша
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
23:08скороДжамили-Дини Абуду МоиндзеГерлон Конго
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
23:24скороАйюб Гадфа ДриссиДавид Чалоян
21:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Международный паралимпийский комитет одобрил участие 92 россиян на Играх в Париже

Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил участие 92 российских атлетов в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

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Источник: РИА "Новости"

При этом он отметил, что окончательного решения об участии в Играх пока нет, его должны принять в ближайшее время.

«ПКР находится в диалоге с МПК и оргкомитетом, уже согласована экипировка, проведена предварительная регистрация делегации, заключен контракт на авиаперевозку и выполнены другие мероприятия», — сказал господин Рожков, его слова приводятся на официальном сайте Паралимпийского комитета России.

Он уточнил, что 20 августа в Паралимпийской деревне в Париже пройдет окончательная регистрация делегации. По словам Павла Рожкова, ожидается участие российских спортсменов в легкой атлетике, плавании, триатлоне, тхэквондо и настольном теннисе.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, по котором российским паралимпийцам можно будет соревноваться только в нейтральном статусе под белым флагом с буквами NPA, то есть «нейтральные паралимпийские атлеты». Позднее МПК одобрил бирюзовый и бежевые цвета на форме паралимпийцев.

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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