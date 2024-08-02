Легкоатлеты сборной США установили рекорд в смешанной эстафете на Олимпиаде
Легкоатлеты сборной США установили мировой рекорд в смешанной эстафете на ОИ.
Легкоатлеты сборной США установили мировой рекорд в смешанной эстафете на ОИ.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сборная США по легкой атлетике установила новый мировой рекорд в смешанной эстафете 4 по 400 метров на Олимпиаде в Париже.
В полуфинальном забеге Вернон Норвуд, Шамир Литтл, Брайс Дидмон и Кейлин Браун показали результат 3 минуты 7,41 секунды. Предыдущее достижение (3.08,80) также принадлежало американцам и было установлено в августе 2023 года в Будапеште.
Смешанные эстафеты дебютировали в качестве олимпийской дисциплины на Играх в Токио.