Леон Маршан стал четырехкратным чемпионом Олимпиады-2024 в Париже

Серебряную медаль на 200 м комплексом завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронза — у олимпийского чемпиона Токио-2020 китайского пловца Шунь Вана.

Для Маршана это четвёртая золотая медаль домашней Олимпиады-2024. Ранее он побеждал на дистаниях 400 м комплексом, 200 м брассом и 200 м баттерфляем. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды.