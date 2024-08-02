Леон Маршан стал четырехкратным чемпионом Олимпиады-2024 в Париже
Французский пловец Леон Маршан выиграл золото Олимпийских игр в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексом.
Французский пловец Леон Маршан выиграл золото Олимпийских игр в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексом.
Маршан проплыл дистанцию за 1.54,06, установив новый олимпийский рекорд.
Серебряную медаль на 200 м комплексом завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронза — у олимпийского чемпиона Токио-2020 китайского пловца Шунь Вана.
Для Маршана это четвёртая золотая медаль домашней Олимпиады-2024. Ранее он побеждал на дистаниях 400 м комплексом, 200 м брассом и 200 м баттерфляем. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды.
Маршан принёс сборной Франции десятую медаль на домашней Олимпиаде-2024. У британцев 27-я медаль, у команды Китая — 30-я. Китайцы лидируют в медальном зачёте Игр в Париже.