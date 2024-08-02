Сборная Египта стала полуфиналистом Олимпиады-2024, победив Парагвай в серии пенальти

Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Сборная Египта одержала победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

На 71-й минуте отличился полузащитник сборной Парагвая Диего Гомес. Ему ассистировал Хулио Энсисо. На 88-й минуте счёт сравнял нападающий команды Египта Ибрахим Адель с передачи Ахмеда Сайеда.

В ½ финала олимпийского турнира сборная Египта встретится с победителем пары Франция — Аргентина. Матч пройдёт в понедельник, 5 августа.