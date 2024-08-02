Сборная Германии уверенно победила команду Франции в матче 3-го тура Олимпиады-2024 | Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась со счётом 85:71 (24:18, 24:9, 21:19, 16:25) в пользу немецких баскетболистов. Матч проходил на арене Пьер Моруа (Вильнёв-д’Аск).

Самым результативным игроком национальной команды Германии стал защитник Франк Вагнер. За время встречи он набрал 26 очков, сделал пять подборов и две передачи.

Наиболее результативным игроком французской сборной стал центровой Виктор Вембаньяма. В ходе игры он набрал 14 очков, сделал 12 подборов и отдал одну передачу.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).