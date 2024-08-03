Сборная Франции обыграла Аргентину и вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Игра проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо. Матч закончился победой «трёхцветных» со счётом 1:0.

На 5-й минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Франции Жан-Филипп Матета. На 84-й минуте вингер Майкл Олисе забил второй гол хозяев, но он был отменён после просмотра VAR.