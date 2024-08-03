Американские волейболисты обыграли Японию и вышли в плей-офф с первого места

В пятницу, 2 августа, американские волейболисты в матче 3-го тура группы С обыграли Японию со счётом 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:19).

Сборная США вышла в плей-офф олимпийского волейбольного турнира с первого места. Японцы вышли из группы с третьего места.

В четвертьфинал пробились Словения, Италия, Польша, Франция, США, Германия, Бразилия и Япония. Завершат борьбу после предварительного этапа Аргентина, Сербия, Канада и Египет. Пары ¼ финала станут известны в субботу, 3 августа, после завершения всех матчей групповой стадии турнира.