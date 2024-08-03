Франция отомстила Аргентине, Фермин ведет Испанию к олимпийскому золоту, будущий динамовец довершил разгром США

Марокканский «Парк де Пренс»

Марокко (олимп.) — США (олимп.) — 4:0

Далеко не факт, что капитан марокканцев Хакими ощущает на «Парк де Пренс» такой же уровень поддержки на матчах «ПСЖ». В пятницу эта арена превратилась во французский филиал Касабланки, Феса или Марракеша. Каждое удачное действие впервые попавших в олимпийский плей-офф «Атласских львов» — начиная от элементарных передач — сопровождалось песнями и восторженным ревом. А любое касание мяча американцев — оглушительным свистом.

И, как показалось, «звездно-полосатые» оказались к этому не готовы. Очень бодрая и по-хорошему наглая команда осталась где-то в групповом турнире, а та, что вышла на поле в Париже, первые 45 минут только защищалась. За то, что Марокко выигрывал к перерыву всего лишь 1:0, США стоило благодарить своего голкипера Шульте. Шансов у него не было только после того, как Харриел неловко махнул ногой в собственной штрафной, и лучший снайпер турнира Рахими забил свой пятый мяч (третий с пенальти).

После перерыва американцы наконец-то проснулись, однако 27-летний защитник Робинсон, который три года назад принес главной сборной победу в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ, промахнулся из хорошей позиции. А еще один опытный игрок — Циммерманн — лишь отсрочил неизбежное, сорвав выход Рахими один на один. Спустя несколько минут оборону американцев разорвали два воспитанника «Барселоны» — Эззалзули и Ахомаш. Гол Хакими после сольного прохода — это был уже нокаут для одних и праздник для других.

На поле триумф ощутил и будущий новичок «Динамо» Маухуб, вышедший на замену на 81-й минуте. Больше того — форвард довершил разгром, когда мяч попал в руку невезучему Харриелу, и арбитр во второй раз указал на «точку». Поразительно другое — мяч молодому форварду отдал Хакими, который изначально планировал исполнять 11-метровый. Ну, а ложкой дегтя для марокканцев стала дисквалификация на полуфинал участника ЧМ-2022 Эль-Ханнуса.

Лучшая версия Фермина

Япония (олимп.) — Испания (олимп.) — 0:3

Главный тренер испанцев Санти Дения не жалел комплиментов в адрес соперника, отмечая три победы Японии и отсутствие у соперника пропущенных мячей. Как тяжело бывает с «Синими самураями», 50-летний специалист помнит по прошлой Олимпиаде, где он помогал Луису де ла Фуэнте. Тогда в полуфинале «Красная фурия» смогла превзойти хозяев токийских Игр за счет единственного гола Асенсио на 115-й минуте. Но Санти верил в своих игроков, заметив: «У нас хорошая команда и семейная обстановка, и сейчас настал момент, когда нам понадобится лучшая версия каждого игрока».

Если использовать терминологию испанского тренера, то лучшая версия Фермина Лопеса — это про дальние удары. Не пропускавший на этом турнире и не раз выручавший Кокубо этого словно не знал, и мяч от его руки влетел в угол. В обороне же у Испании все было не так радужно, и до перерыва ее дважды спасли сантиметры. Сначала это была попавшая в офсайд пятка Хосойи, который эффектно развернул критикуемого Кубарси (вот это уровень ожидания от 17-летнего юноши!). А после подачи со штрафного и удара с острого угла европейцев выручила штанга.

«Красная фурия» прошла по тонкому льду, но в итоге справилась с соперником, в заявке которого не было ни одного футболиста старше 23 лет. Испанцы, впрочем, тоже не звали ветеранов. Двум переросткам — Миранде и довершившему разгром Руису — по 24 года. А Фермину, который приехал в Париж после победного Евро-2024, всего 21. Только это не мешает ему быть лидером, который обеспечил Испании полуфинал своим дублем.

После углового хавбек «Барселоны» принял мяч перед штрафной и, подработав его грудью, пробил с лета, а Кокубо опять не выручил, пропустив по центру ворот. Но хватит ли этого Испании в полуфинале против очень мощных марокканцев? Япония создала слишком много моментов, чтобы ничего не забить, и ей еще и не везло, как в эпизоде с попаданием в перекладину.

Бальбуэна без медалей

Египет (олимп.) — Парагвай (олимп.) — 1:1 (по пенальти 5:4)

Две сборные с разных концов Света объединяло то, что в Париж их привезли тренеры со славным олимпийским прошлым. 73-летний Карлос Хара Сагьер двадцать лет назад принес Парагваю исторические серебро Афин-2004. А тренирующий египтян Рожерио Микале сделал Бразилию счастливой на домашних Играх-2016, где свой пока главный трофей на уровне сборных завоевал Неймар.

На результат два тренера играть умеют, и это вылилось в самый осторожный четвертьфинал, где количество перспективных моментов можно было пересчитать по пальцам одной руки. К тому же атакующий потенциал красно-белых ослабило отсутствие из-за дисквалификации их снайпера Марсело Фернандеса. В его отсутствие в атаке себя проявили звезды нового поколения. Энсисо красивым пасом в касание в зазор между защитниками отправил к воротам Диего Гомеса, и одноклубник Месси пробил мимо вратаря.

Однако уложиться в 90 минут не удалось — в овертайм игру перевела подача Зизо на лучшего снайпера «Фараонов» Аделя. К этому моменту Парагвай потерял Энсисо. Египтяне чуть позже — и тоже из-ха травмы — остались без Зизо. Так и доигрались до серии пенальти, где динамовец Бальбуэна забил, но один сейв египетского вратаря решил все. У Африки впервые в истории две сборные в четверке лучших, и континент гарантировал себе как минимум один комплект медалей.

Месть Матета

Франция (олимп.) — Аргентина (олимп.) — 1:0

Вряд ли нужно пояснять, что такое противостояние Франции и Аргентины после ЧМ-2022. Главные звезды двух стран и бывшие одноклубники — Мбаппе и Месси — устраивают заочные споры в СМИ по поводу силы европейского и южноамериканского футбола, а также сложности отборочных турниров мировых чемпионатов на двух континентах. А тут еще после второго подряд триумфа на Кубке Америки аргентинцы спели песню, которую во Франции посчитали расистской. Плеснули бензина в костер перед визитом олимпийцев в логово врага, который обещал месть.

Накануне об этом говорил Матета, заявивший, что кричалка задела всех французов. И — надо же такому случиться — именно он забил быстрый гол, красиво подрезав мяч головой после корнера в исполнении записавшего на свой счет уже третью голевую передачу Олисе.

После такого старта Аргентине потребовалось время, чтобы прийти в себя. Едва не пропустив еще раз, она выстояла и стала с каждой минутой все чаще угрожать воротам. Самый убойный момент первого тайма Медина создал, лежа на газоне. Он набросил мяч к линии площади ворот, однако атаковавший без сопротивления Джулиано Симеоне головой отправил мяч куда-то в небеса. Папа Диего такие обычно вбивал, как гвозди.

После этого в плане остроты наступило долгое затишье. Вплоть до промаха Хулиана Альвареса из пределов штрафной. Форвард «Ман Сити» никак не закончит прошлый сезон, съездив на Кубок Америки, и обычной легкости на Олимпиаде ему не хватало. Игрок, который должен был стать ключевой фигурой в команде Хавьера Маскерано, так им и не стал.

Хотя вера в него жила, так как от второго гола Аргентину спасли ВАР, отменивший гол Олисе из-за фола Аклиуша, и перекладина. Однако Франция заслуженно идет дальше, одержав уже четвертую сухую победу. Тьерри Анри на шаг ближе к тому, чтобы доказать: он состоялся и как тренер. Интересно, не потеряет ли он кого-то из игроков по итогам случившейся после финального свистка потасовки?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241955&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфиналах в понедельник, 5 августа, сыграют:

Марокко — Испания (19.00 по московскому времени)

Франция — Египет (22.00)