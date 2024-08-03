Франция отомстила Аргентине, Фермин ведет Испанию к олимпийскому золоту, будущий динамовец довершил разгром США
Обзор четвертьфинальных матчей олимпийского турнира.
Обзор четвертьфинальных матчей олимпийского турнира.
Далеко не факт, что капитан марокканцев Хакими ощущает на «Парк де Пренс» такой же уровень поддержки на матчах «ПСЖ». В пятницу эта арена превратилась во французский филиал Касабланки, Феса или Марракеша. Каждое удачное действие впервые попавших в олимпийский плей-офф «Атласских львов» — начиная от элементарных передач — сопровождалось песнями и восторженным ревом. А любое касание мяча американцев — оглушительным свистом.
И, как показалось, «звездно-полосатые» оказались к этому не готовы. Очень бодрая и по-хорошему наглая команда осталась где-то в групповом турнире, а та, что вышла на поле в Париже, первые 45 минут только защищалась. За то, что Марокко выигрывал к перерыву всего лишь 1:0, США стоило благодарить своего голкипера Шульте. Шансов у него не было только после того, как Харриел неловко махнул ногой в собственной штрафной, и лучший снайпер турнира Рахими забил свой пятый мяч (третий с пенальти).
После перерыва американцы наконец-то проснулись, однако 27-летний защитник Робинсон, который три года назад принес главной сборной победу в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ, промахнулся из хорошей позиции. А еще один опытный игрок — Циммерманн — лишь отсрочил неизбежное, сорвав выход Рахими один на один. Спустя несколько минут оборону американцев разорвали два воспитанника «Барселоны» — Эззалзули и Ахомаш. Гол Хакими после сольного прохода — это был уже нокаут для одних и праздник для других.
На поле триумф ощутил и будущий новичок «Динамо» Маухуб, вышедший на замену на 81-й минуте. Больше того — форвард довершил разгром, когда мяч попал в руку невезучему Харриелу, и арбитр во второй раз указал на «точку». Поразительно другое — мяч молодому форварду отдал Хакими, который изначально планировал исполнять 11-метровый. Ну, а ложкой дегтя для марокканцев стала дисквалификация на полуфинал участника ЧМ-2022 Эль-Ханнуса.
Главный тренер испанцев Санти Дения не жалел комплиментов в адрес соперника, отмечая три победы Японии и отсутствие у соперника пропущенных мячей. Как тяжело бывает с «Синими самураями», 50-летний специалист помнит по прошлой Олимпиаде, где он помогал Луису де ла Фуэнте. Тогда в полуфинале «Красная фурия» смогла превзойти хозяев токийских Игр за счет единственного гола Асенсио на 115-й минуте. Но Санти верил в своих игроков, заметив: «У нас хорошая команда и семейная обстановка, и сейчас настал момент, когда нам понадобится лучшая версия каждого игрока».
Если использовать терминологию испанского тренера, то лучшая версия Фермина Лопеса — это про дальние удары. Не пропускавший на этом турнире и не раз выручавший Кокубо этого словно не знал, и мяч от его руки влетел в угол. В обороне же у Испании все было не так радужно, и до перерыва ее дважды спасли сантиметры. Сначала это была попавшая в офсайд пятка Хосойи, который эффектно развернул критикуемого Кубарси (вот это уровень ожидания от 17-летнего юноши!). А после подачи со штрафного и удара с острого угла европейцев выручила штанга.
«Красная фурия» прошла по тонкому льду, но в итоге справилась с соперником, в заявке которого не было ни одного футболиста старше 23 лет. Испанцы, впрочем, тоже не звали ветеранов. Двум переросткам — Миранде и довершившему разгром Руису — по 24 года. А Фермину, который приехал в Париж после победного Евро-2024, всего 21. Только это не мешает ему быть лидером, который обеспечил Испании полуфинал своим дублем.
После углового хавбек «Барселоны» принял мяч перед штрафной и, подработав его грудью, пробил с лета, а Кокубо опять не выручил, пропустив по центру ворот. Но хватит ли этого Испании в полуфинале против очень мощных марокканцев? Япония создала слишком много моментов, чтобы ничего не забить, и ей еще и не везло, как в эпизоде с попаданием в перекладину.
Две сборные с разных концов Света объединяло то, что в Париж их привезли тренеры со славным олимпийским прошлым. 73-летний Карлос Хара Сагьер двадцать лет назад принес Парагваю исторические серебро Афин-2004. А тренирующий египтян Рожерио Микале сделал Бразилию счастливой на домашних Играх-2016, где свой пока главный трофей на уровне сборных завоевал Неймар.
На результат два тренера играть умеют, и это вылилось в самый осторожный четвертьфинал, где количество перспективных моментов можно было пересчитать по пальцам одной руки. К тому же атакующий потенциал красно-белых ослабило отсутствие из-за дисквалификации их снайпера Марсело Фернандеса. В его отсутствие в атаке себя проявили звезды нового поколения. Энсисо красивым пасом в касание в зазор между защитниками отправил к воротам Диего Гомеса, и одноклубник Месси пробил мимо вратаря.
Однако уложиться в 90 минут не удалось — в овертайм игру перевела подача Зизо на лучшего снайпера «Фараонов» Аделя. К этому моменту Парагвай потерял Энсисо. Египтяне чуть позже — и тоже из-ха травмы — остались без Зизо. Так и доигрались до серии пенальти, где динамовец Бальбуэна забил, но один сейв египетского вратаря решил все. У Африки впервые в истории две сборные в четверке лучших, и континент гарантировал себе как минимум один комплект медалей.
Вряд ли нужно пояснять, что такое противостояние Франции и Аргентины после ЧМ-2022. Главные звезды двух стран и бывшие одноклубники — Мбаппе и Месси — устраивают заочные споры в СМИ по поводу силы европейского и южноамериканского футбола, а также сложности отборочных турниров мировых чемпионатов на двух континентах. А тут еще после второго подряд триумфа на Кубке Америки аргентинцы спели песню, которую во Франции посчитали расистской. Плеснули бензина в костер перед визитом олимпийцев в логово врага, который обещал месть.
Накануне об этом говорил Матета, заявивший, что кричалка задела всех французов. И — надо же такому случиться — именно он забил быстрый гол, красиво подрезав мяч головой после корнера в исполнении записавшего на свой счет уже третью голевую передачу Олисе.
После такого старта Аргентине потребовалось время, чтобы прийти в себя. Едва не пропустив еще раз, она выстояла и стала с каждой минутой все чаще угрожать воротам. Самый убойный момент первого тайма Медина создал, лежа на газоне. Он набросил мяч к линии площади ворот, однако атаковавший без сопротивления Джулиано Симеоне головой отправил мяч куда-то в небеса. Папа Диего такие обычно вбивал, как гвозди.
После этого в плане остроты наступило долгое затишье. Вплоть до промаха Хулиана Альвареса из пределов штрафной. Форвард «Ман Сити» никак не закончит прошлый сезон, съездив на Кубок Америки, и обычной легкости на Олимпиаде ему не хватало. Игрок, который должен был стать ключевой фигурой в команде Хавьера Маскерано, так им и не стал.
Хотя вера в него жила, так как от второго гола Аргентину спасли ВАР, отменивший гол Олисе из-за фола Аклиуша, и перекладина. Однако Франция заслуженно идет дальше, одержав уже четвертую сухую победу. Тьерри Анри на шаг ближе к тому, чтобы доказать: он состоялся и как тренер. Интересно, не потеряет ли он кого-то из игроков по итогам случившейся после финального свистка потасовки?
В полуфиналах в понедельник, 5 августа, сыграют:
Автор: Андрей Кузичев