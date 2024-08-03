«Мне предстоит драться с мужчиной. Моя жизнь в опасности». Соперница интерсекс-боксерши открыто атакует алжирку | Источник: Reuters

Что произошло

На Олимпийских играх в Париже не утихает скандал вокруг алжирской боксерши Иман Хелиф. В первом раунде олимпийского турнира среди женщин до 66 килограммов она победила итальянку Анджелу Карини — та отказалась от боя уже через 46 секунд после начала. Позже Хелиф подверглась обструкции в СМИ и соцсетях: из-за врожденного повышенного уровня тестостерона девушку сравнивали с мужчиной. Ее соперница по четвертьфиналу, венгерка Анна Лука Хамори, присоединилась к волне нападок на Хелиф.

Что сказала венгерка

Сразу после выхода на алжирку Хамори сказала репортерам:

— Я не боюсь. Мне плевать на прессу и социальные сети… Если выиграю, для меня это будет означать более крупную победу.

За день до поединка, в пятницу, венгерка была особенно активна в социальных сетях. В одной из них Хамори сделала несколько десятков репостов сообщений других пользователей, в которых анонсируется ее поединок с Хелиф. Многие посты оскорбляют алжирку и напрямую указывают на отношение Анны Луки к сопернице. Например, на одной из картинок, которую опубликовала венгерка, на ринге изображены два боксера: девушка и чудовище, напоминающее и Минотавра, и дьявола.

Помимо этого, венгерка записала 5-минутное видео в TikTok, в котором обратилась к своим подписчикам. В нем, в частности, девушка говорит:

— Завтра мне предстоит драться с мужчиной. Это в отношении Иман Хелиф доказано. В 2023 году ее дисквалифицировали. Я собираюсь подвергнуть свою жизнь опасности.

Какой была реакция на ее слова

Пользователи в соцсетях негативно восприняли посты Хамори. Часть из них призвала МОК дисквалифицировать венгерку за расизм и несоблюдение декларации прав и обязанностей спортсменов в рамках олимпийского движения. Позже Хамори закрыла комментарии и удалила репосты, но оставила запись видео в TikTok.

По данным журналиста алжирского издания La Gazette du Fennec Яни Абделли, МОК потребовал от Хамори пояснений по поводу публикаций. По его информации, девушке «придется извиниться за Иман Хелиф под угрозой суровых санкций». Он также добавил, что некоторые венгерские журналисты были лишены аккредитаций «за распространение фейковых новостей с целью подорвать моральный дух алжирской спортсменки».

Может ли бой быть отменен

В пятницу Венгерская федерация бокса обратилась в Олимпийский комитет страны (МОБ) и МОК, чтобы высказать возражение против боя Хамори с Хелиф:

— Наша федерация уведомила Венгерский олимпийский комитет о наших возражениях против участия алжирского спортсмена, который был дисквалифицирован с чемпионата мира 2023 года из-за отрицательного результата биологического теста, — цитирует Reuters организацию. — MOБ также заботится об интересах венгерских спортсменов, поэтому постоянно изучает средства, которые можно использовать для защиты прав Хамори на честные соревнования в соответствии с действующими правилами.

Алжирская федерация бокса и Алжирский олимпийский комитет не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

Кто такая Хелиф

25-летняя спортсменка в детстве занималась футболом, прежде чем переключиться на бокс. В 2021 году она участвовала в Олимпиаде в Токио, где уступила в четвертьфинале ирландке Келли Харрингтон. В 2022 году Хелиф завоевала серебро на чемпионате мира по женскому боксу.

В марте 2023-го африканка вновь добралась до финала ЧМ, но Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила ее от участия в решающем бое за несколько часов до его начала. Причина в том, что девушка не прошла тест на уровень тестостерона в организме.

На Олимпиаде правила IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, не действуют, так как МОК лишил организацию признания. Поэтому на Играх тест на уровень мужского гормона не проводится, и Хелиф свободно участвует в соревнованиях, как и другая женщина с гиперандрогенией — Линь Юйтин из Тайваня.

Когда пройдет бой