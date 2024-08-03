«Мне предстоит драться с мужчиной. Моя жизнь в опасности». Соперница интерсекс-боксерши открыто атакует алжирку

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
9
9
2Франция
11
13
13
3Австралия
11
6
5
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Джин Ян
Камиль Еджевски
Вероника Майор
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Сайя Сакакибара
Манон Веенстра
Зое Классенс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Жорис Доде
Сильвен Андре
Ромейн Маю
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Бериху Арегави
Грант Фишер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Данкан Скотт
Ван Шунь
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кайли Масс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Камерон Макивой
Бенджамин Прауд
Флоран Манаду
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Катержина Синякова / Томаш Махач
Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Венгрия
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Ван Зисай
Ян Лангю
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Чехия
Франция
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Ким Мин Джон
Тедди Рине
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алишер Юсупов
Тацуру Саито
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Энди Гранда
Темур Рахимов
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Деми Схурс / Уэсли Колкоф
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Беатрис Соуза
Раз Гершко
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милица Жабич
Ромен Дико
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ким Ха Юн
Кайра Оздемир
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Германия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Индия
США
Результаты
Расписание событий
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:20скороКазахстанБразилия
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:20скороГерманияАвстрия
Дзюдо. Микст
09:30скороМикст. 1/8 финала. Франция - –
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:30скороКореяТурция
Дзюдо. Микст
09:40скороМикст. 1/8 финала. Грузия - –
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:40скороУзбекистанКанада
Дзюдо. Микст
09:50скороМикст. 1/4 финала
Дзюдо. Микст
09:50скороМикст. 1/4 финала
Дзюдо. Микст
10:00скороМикст. 1/4 финала
Дзюдо. Микст
10:00скороМикст. 1/4 финала
Стрельба. Женщины
10:00скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкит. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороНидерландыДоминиканская Республика
Гандбол. Женщины. Группа B
10:00скороВенгрияНидерланды
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. 3-й раунд
Дзюдо. Микст
10:10скороМикст. Утешительные
Дзюдо. Микст
10:10скороМикст. Утешительные
Дзюдо. Микст
10:20скороМикст. 1/2 финала
Дзюдо. Микст
10:20скороМикст. 1/2 финала
Гребля академическая. Женщины
10:30скороОдиночка. Женщины. Финал C
11:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мне предстоит драться с мужчиной. Моя жизнь в опасности». Соперница интерсекс-боксерши открыто атакует алжирку

Венгерка Анна Лука Хамори взбудоражила соцсети.

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«Мне предстоит драться с мужчиной. Моя жизнь в опасности». Соперница интерсекс-боксерши открыто атакует алжирку | Источник: Reuters

Что произошло

На Олимпийских играх в Париже не утихает скандал вокруг алжирской боксерши Иман Хелиф. В первом раунде олимпийского турнира среди женщин до 66 килограммов она победила итальянку Анджелу Карини — та отказалась от боя уже через 46 секунд после начала. Позже Хелиф подверглась обструкции в СМИ и соцсетях: из-за врожденного повышенного уровня тестостерона девушку сравнивали с мужчиной. Ее соперница по четвертьфиналу, венгерка Анна Лука Хамори, присоединилась к волне нападок на Хелиф.

Что сказала венгерка

Сразу после выхода на алжирку Хамори сказала репортерам:

— Я не боюсь. Мне плевать на прессу и социальные сети… Если выиграю, для меня это будет означать более крупную победу.

За день до поединка, в пятницу, венгерка была особенно активна в социальных сетях. В одной из них Хамори сделала несколько десятков репостов сообщений других пользователей, в которых анонсируется ее поединок с Хелиф. Многие посты оскорбляют алжирку и напрямую указывают на отношение Анны Луки к сопернице. Например, на одной из картинок, которую опубликовала венгерка, на ринге изображены два боксера: девушка и чудовище, напоминающее и Минотавра, и дьявола.

Помимо этого, венгерка записала 5-минутное видео в TikTok, в котором обратилась к своим подписчикам. В нем, в частности, девушка говорит:

— Завтра мне предстоит драться с мужчиной. Это в отношении Иман Хелиф доказано. В 2023 году ее дисквалифицировали. Я собираюсь подвергнуть свою жизнь опасности.

Какой была реакция на ее слова

Пользователи в соцсетях негативно восприняли посты Хамори. Часть из них призвала МОК дисквалифицировать венгерку за расизм и несоблюдение декларации прав и обязанностей спортсменов в рамках олимпийского движения. Позже Хамори закрыла комментарии и удалила репосты, но оставила запись видео в TikTok.

По данным журналиста алжирского издания La Gazette du Fennec Яни Абделли, МОК потребовал от Хамори пояснений по поводу публикаций. По его информации, девушке «придется извиниться за Иман Хелиф под угрозой суровых санкций». Он также добавил, что некоторые венгерские журналисты были лишены аккредитаций «за распространение фейковых новостей с целью подорвать моральный дух алжирской спортсменки».

Может ли бой быть отменен

В пятницу Венгерская федерация бокса обратилась в Олимпийский комитет страны (МОБ) и МОК, чтобы высказать возражение против боя Хамори с Хелиф:

— Наша федерация уведомила Венгерский олимпийский комитет о наших возражениях против участия алжирского спортсмена, который был дисквалифицирован с чемпионата мира 2023 года из-за отрицательного результата биологического теста, — цитирует Reuters организацию. — MOБ также заботится об интересах венгерских спортсменов, поэтому постоянно изучает средства, которые можно использовать для защиты прав Хамори на честные соревнования в соответствии с действующими правилами.

Алжирская федерация бокса и Алжирский олимпийский комитет не отреагировали на просьбы прокомментировать ситуацию.

Кто такая Хелиф

25-летняя спортсменка в детстве занималась футболом, прежде чем переключиться на бокс. В 2021 году она участвовала в Олимпиаде в Токио, где уступила в четвертьфинале ирландке Келли Харрингтон. В 2022 году Хелиф завоевала серебро на чемпионате мира по женскому боксу.

В марте 2023-го африканка вновь добралась до финала ЧМ, но Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила ее от участия в решающем бое за несколько часов до его начала. Причина в том, что девушка не прошла тест на уровень тестостерона в организме.

На Олимпиаде правила IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, не действуют, так как МОК лишил организацию признания. Поэтому на Играх тест на уровень мужского гормона не проводится, и Хелиф свободно участвует в соревнованиях, как и другая женщина с гиперандрогенией — Линь Юйтин из Тайваня.

Когда пройдет бой

Поединок ¼ финала среди женщин до 66 килограммов между Анной Лукой Хамори и Иман Хелиф состоится в субботу, 3 августа. Его начало запланировано на 18.22 по московскому времени.

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