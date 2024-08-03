Венгрия обратилась в МОК из-за не прошедших гендерный тест олимпийцев

Источник: Соцсети

Ранее МОК одобрил участие Хелиф и Линь Юйтин (Тайвань) в женском турнире Игр, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года в Индии (проводился под эгидой IBA) они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах XY-хромосом и повышенный уровень тестостерона. В ¼ финала в весовой категории до 66 кг Хелиф в субботу предстоит сразиться с Луцей Хамори из Венгрии.

«С женщинами должны соревноваться только соперницы с женскими биологическими характеристиками. В противном случае нарушается фундаментальное право женщин на равные возможности и честную конкуренцию. Если правила участия в Олимпийских играх не обеспечивают этого в полной мере, регламент должен быть пересмотрен. Президент MOB инициировал срочную консультацию с руководством МОК, чтобы прояснить ситуацию. Мы также координируем свои действия с руководством Олимпийского комитета Италии и других национальных олимпийских комитетов», — говорится в сообщении.

В четверг в ⅛ финала итальянская боксерша Анджела Карини сдалась после 46 секунд поединка с Хелиф, а в пятницу объявила о завершении карьеры.