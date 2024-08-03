Казахстан и Узбекистан делят место в медальном зачете Олимпиады
Обновился медальный зачет Олимпиады-2024 по итогам седьмого дня, Казахстан опустился на несколько ступеней, передают Vesti.kz.
Обновился медальный зачет Олимпиады-2024 по итогам седьмого дня, Казахстан опустился на несколько ступеней, передают Vesti.kz.
Казахстан ранее занимал 20-е место в зачете, а теперь расположился на 25-м месте и делит его с Бельгией и Узбекистаном.
В медальном зачете продолжает лидировать Китай, в активе которого 13 золотых медалей.
На втором месте располагается Франция (11 золотых медалей), а топ-3 замыкает Австралия (11).
Со второго на четвертое место опустились США, у которых по итогам прошедшего дня осталось 9 золотых медалей. При этом американцы остаются лидером по количеству олимпийских наград — 43.