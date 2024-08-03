Казахстан и Узбекистан делят место в медальном зачете Олимпиады

Казахстан ранее занимал 20-е место в зачете, а теперь расположился на 25-м месте и делит его с Бельгией и Узбекистаном.

В медальном зачете продолжает лидировать Китай, в активе которого 13 золотых медалей.

На втором месте располагается Франция (11 золотых медалей), а топ-3 замыкает Австралия (11).