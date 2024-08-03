Новака Джоковича освистали по ходу матча с Музетти в полуфинале Олимпиады-2024

Это произошло на старте второго сета. Джокович проиграл гейм на своей подаче и разозлился на тот факт, что судья дал ему предупреждение за задержку времени. Новак подошёл к вышке и вступил в эмоциональный диалог с судьёй. Он закончил его неоднозначными словами: «Ты пытаешься выполнять свою работу, ты же знаешь, как это бывает на корте, верно? Ты понимаешь, в какой момент это нужно сделать». Судья вынес Джоковичу ещё одно предупреждение, в этот раз за поведение.