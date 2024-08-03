Футболист сборной Аргентины прокомментировал драку с французами на Олимпиаде

Футболист обвинил в случившемся французских соперников, так как они решили отпраздновать победу на глазах у родственников аргентинцев. «Я очень зол из-за того, что французы пошли туда, где находились члены наших семей», — заявил он.

Игроки сборных Франции и Аргентины по футболу устроили драку на поле после ¼ матча мужского олимпийского турнира 3 августа. Инцидент произошел после того, как французская команда одержала победу со счетом 1:0. Отмечается, что конфликт на поле длился несколько минут, а затем продолжился в подтрибунном помещении.