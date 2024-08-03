Бах оценил перспективы бокса на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Ранее в пятницу директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация не будет собственными силами проводить боксерский турнир на следующей Олимпиаде, и выразил надежду на появление новой международной федерации.
«Мы хотим, чтобы бокс остался в олимпийской программе, это наша цель. Но в программе Игр в Лос-Анджелесе бокс будет только если мы получим надежного партнера. Сейчас все зависит от национальных боксерских федераций. Если они хотят, чтобы спортсмены завоевывали медали Олимпиады в справедливой борьбе, то они должно создать надежную международную федерацию, которая бы имела хорошее управление, прозрачное финансирование и ответственную антидопинговую программу», — сказал Бах на брифинге.
«Все в их руках, если они хотят, чтобы их спортсмены завоевывали медали. Мы мониторим все, что происходит, но все зависит от национальных федераций. Они должны сделать то, что считают лучшим для своих спортсменов. Если это получится, мы рассмотрим этот вопрос. Критерии для признания новой международной федерации будут аналогичными критериям для признания любой другой международной федерации», — добавил он.