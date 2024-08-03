Бах оценил перспективы бокса на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Ранее в пятницу директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что организация не будет собственными силами проводить боксерский турнир на следующей Олимпиаде, и выразил надежду на появление новой международной федерации.

«Мы хотим, чтобы бокс остался в олимпийской программе, это наша цель. Но в программе Игр в Лос-Анджелесе бокс будет только если мы получим надежного партнера. Сейчас все зависит от национальных боксерских федераций. Если они хотят, чтобы спортсмены завоевывали медали Олимпиады в справедливой борьбе, то они должно создать надежную международную федерацию, которая бы имела хорошее управление, прозрачное финансирование и ответственную антидопинговую программу», — сказал Бах на брифинге.