Бегуны из США установили мировой рекорд в квалификации смешанной эстафеты на ОИ-2024

Достижение покорилось американцам в рамках квалификационного забега, который прошёл в пятницу, 2 августа. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал бегунам из США — 3.08,80. Они установили его на чемпионате мира 2023 года в Будапеште (Венгрия).

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Российские легкоатлеты до соревнований допущены не были.