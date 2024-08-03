Отец алжирской боксерши назвал аморальными людей, критикующих ее за выступление на ОИ

Отец алжирской спортсменки назвал аморальными людей, критикующих её за выступление на ОИ | Источник: Getty Images

«Нападки на неё аморальны, это несправедливо. Она полюбила спорт, когда ещё была маленькой. Поэтому я говорю ей доказать их неправоту на ринге, и я надеюсь, что она защитит честь Алжира и арабских стран и выиграет золотую медаль», — приводит слова отца спортсменки издание Evening Standart.

Напомним, скандал с алжирской спортсменкой разгорелся перед началом Олимпиады, когда стало известно, что не допущенные к выступлению IBA атлеты выступят на Играх.