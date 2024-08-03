Александр Зверев подвел итоги выступления на Олимпиаде в Париже

«К сожалению, Олимпийские игры закончились для меня раньше, чем я надеялся, но это снова были незабываемые моменты. Я желаю всем спортсменам удачи и хотел бы от всего сердца поздравить медалистов. Мы гордимся вами!» — написал теннисист из Германии в своём аккаунте в соцсетях.