Скандальная боксерша из Алжира получит медаль Олимпиады

В четвертьфинальном поединке в категории до 66 кг Хелиф одержала победу над венгеркой Луцей Хамори со счетом 5−0. Представительница Алжира вышла в полуфинал, а значит, гарантировала себе как минимум бронзу Олимпиады‑2024.

Ранее спортсменка из Италии Анджела Карини в ⅛ финала отказалась от продолжения боя с Хелиф.

На чемпионате мира 2023 года Хелиф была дисквалифицирована, так как не прошла тест на определение пола, проводимый IBA. Но Международный олимпийский комитет, отозвавший лицензию у IBA, а также организация World Boxing в 2024 году допустили Хелиф к женским соревнованиям, что вызвало недовольство ряда соперниц, экспертов и общественности.

В женском олимпийском турнире принимает участие еще одна провалившая гендерный тест спортсменка — Линь Юйтин из Тайваня.