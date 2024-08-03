Скандальная боксерша из Алжира получит медаль Олимпиады
Спортсменка из Алжира Иман Хелиф пробилась в полуфинал женского боксерского турнира на летних Олимпийских играх в Париже.
Спортсменка из Алжира Иман Хелиф пробилась в полуфинал женского боксерского турнира на летних Олимпийских играх в Париже.
В четвертьфинальном поединке в категории до 66 кг Хелиф одержала победу над венгеркой Луцей Хамори со счетом 5−0. Представительница Алжира вышла в полуфинал, а значит, гарантировала себе как минимум бронзу Олимпиады‑2024.
Ранее спортсменка из Италии Анджела Карини в ⅛ финала отказалась от продолжения боя с Хелиф.
На чемпионате мира 2023 года Хелиф была дисквалифицирована, так как не прошла тест на определение пола, проводимый IBA. Но Международный олимпийский комитет, отозвавший лицензию у IBA, а также организация World Boxing в 2024 году допустили Хелиф к женским соревнованиям, что вызвало недовольство ряда соперниц, экспертов и общественности.
В женском олимпийском турнире принимает участие еще одна провалившая гендерный тест спортсменка — Линь Юйтин из Тайваня.
Олимпийские игры в столице Франции завершатся 11 августа.