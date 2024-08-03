Россиянин не добрался до финиша олимпийской гонки. Зато ее выиграл уникум
Глеб Сырица сошел.
Глеб Сырица сошел.
Ремко Эвенпул стал первым велогонщиком, сделавшим на шоссе золотой дубль на одной Олимпиаде.
Олимпийские игры. Мужчины. Групповая гонка. Финал
*Глеб Сырица не финишировал.
Групповая гонка по велоспорту на шоссе на Олимпийских играх в Париже завершилась историческим достижением молодого бельгийца Ремко Эвенепула. Вслед за победой в индивидуальной гонке на время он выиграл и второе золото, что за всю олимпийскую историю на шоссе у мужчин не удавалось прежде никому и никогда. Поучаствовал в этом велосипедном «празднике жизни» по улицам столицы Франции и россиянин Глеб Сырица, выступавший в нейтральном статусе. Сырица честно попробовал проявить активность, но до финиша не добрался.
Понятно, что в гонке чем-то напоминающей по рельефу весенние классики Сырица по умолчанию мог рассчитывать не на победу, а исключительно на участие. По идее, Глеб вообще не должен был ехать в Париж, поскольку явным кандидатом на единственную российскую нейтральную путевку на Игры в шоссейном велоспорте считался Александр Власов — велогонщик топ-уровня, который особенно хорош на однодневках с солидным перепадом высот. Однако в окрестностях Парижа перепад высот был, скажем так, не слишком солидным, больше подходящим для универсалов.
Поэтому Власов еще до своего падения на «Тур де Франс», заставившего сойти с «Большой петли», от выступлений на Играх-2024 отказался. Хотя теоретически в здоровом состоянии мог бы показать, пусть не медальный, но более-менее конкурентоспособный результата если не в «разделке», то в групповой гонке. Что же касается Сырицы, то он был единственной кандидатурой на замену.
Воспитанник легендарного ленинградского-петербургского велосипедного тренера Александра Кузнецова в юном возрасте блистал на треке, где выигрывал чемпионаты мира и Европы среди юниоров. Мало того, он и по взрослым на треке добивался немалых успехов, в частности, завоевал золото Европейских игр 2019 года в Минске в командной гонке преследования. Тогда, кстати, ему было всего 19 лет. В последние годы Сырица переключился на шоссе — сначала в роли стажера, а затем и полноправного гонщика команды «Астана».
Но сразу было понятно, что это велосипедист не для гонок с горами и даже с серьезными холмами. Слишком уж мощный — 189 см рост, 85 кг вес. Зато он очень неплохо смотрелся в спринтерских разборках на равнинных этапах, одержав, в частности, в прошлом году две победы на «Туре Лангкави» в Малайзии. Но в Париже трасса была, может, и слишком простенькой по рельефу для Власова, зато нереально сложной для Сырицы. И шансы на медали могли появиться только при каком-то фантастическом развитии событий.
В разделке Глеб занял предпоследнее 31-е место. Впрочем, в групповых гонках на чемпионатах мира и Олимпийских играх всегда есть шанс покрасоваться в так называемом отрыве дня. Им воспользовались в Париже пятеро гонщиков из Марокко, Маврикия, Таиланда, Уганды и Руанды, которых спокойно отпустили более чем на десять минут. Сырица компанию гонщикам их экзотических стран составить не сумел, но зато уехал из общей группы чуть позже вместе с тремя другими преследователями. Однако через какое-то время на одном из пригорков потерял контакт с другими беглецами и предпочел вернуться назад в пелотон. До финиша он не добрался, впрочем, как и многие другие.
За несколько десятков километров до финиша активизировались главные фавориты. В принципе. многие ставили на троих — бельгийцев Ваута ван Арта и Эвенепула, а также на Матье ван дер Пула из Нидерландов. Но в сражении «2 против 1» Бельгия переиграла Нидерланды. Ван дер Пул не смог вовремя отреагировать на рывок Ремко, который сначала в одиночку догнал довольно сильных беглецов, а затем стал их «отцеплять» одного за другим. Последним сдался француз Валентин Мадуаз, который за стойкость был вознагражден серебром. Третьим стал также француз — Кристоф Лапорт, выигравший из небольшой группы, но все это происходило за спиной Ремко.
Эвенепулу, правда, пришлось поволноваться — за несколько километров он проколол колесо, соскочил с велосипеда и завопил как ненормальный, требуя замены своего «железного коня». На этом он потерял пару десятков секунд, но золоту ничего не угрожало. Вскоре бельгиец успокоился и на последних двух километрах уже начал праздновать историческую победу.
За всю историю Олимпиад никому не удавалось на одних Играх выиграть и разделку и групповую гонку, а 24-летнему бывшему футболисту юношеской сборной Бельгии (да-да, Ремко в юные годы играл с некоторыми нынешними футболистами бельгийской сборной за команды U15 и U16) удалось. Пусть и в отсутствие другого уникума словенца Тадея Погачара. Но это не умаляет заслуг бельгийского суперталанта.
Автор: Сергей Подушкин